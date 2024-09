Veja fotos do desfile de 7 de Setembro na Esplanada dos Ministérios

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou ao púlpito onde assistirá ao desfile de 7 de Setembro neste sábado (7/9). Lula percorreu o trajeto do desfile em seu Rolls-Royce e foi recebido no palanque pelo ministro da Defesa, José Múcio, com honras militares. A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, não está presente. Ela viajou para Doha, no Catar, onde participa de uma conferência sobre educação.

Lula assiste ao desfile ao lado de Múcio, do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), dos comandantes das Forças Armadas, do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Outros ministros e autoridades também estão no púlpito.

A chegada do presidente ao palanque marca o início oficial do desfile cívico-militar, que tratará de temas como o auxílio ao Rio Grande do Sul, a vacinação, a Olimpíada de Paris e a presidência brasileira do G20.