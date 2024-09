Paz na caserna traz alívio ao Planalto no desfile na Independência

Apesar de os militares seguirem negociando para fugir dos cortes orçamentários deste ano e isso gerar tensão da caserna com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o desfile de ontem, em Brasília, saiu melhor que o previsto pelo Planalto. Além da presença dos chefes dos três Poderes, uma demonstração de solidez institucional, entre os militares, a tônica foi comemorar a data e deixar a política de lado.

O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, deu o compasso e disse que o evento foi uma comemoração "desarmada". "Tivemos o 7 de Setembro como uma festa pacífica, ordeira, uma verdadeira comemoração desarmada da nossa democracia", declarou.

"A democracia pressupõe que você defenda o direito do outro de ser contra. Eu acredito e torço para que a manifestação (em São Paulo) seja tranquila, pacífica, sem radicalismo e sem problema", completou Múcio, em referência ao protesto convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ontem, na capital paulista.

A manifestação do ex-presidente era motivo de receio do governo. Com Bolsonaro voltando a mobilizar seus apoiadores na data, também cresceu o receio da tentativa de sequestro e politização da comemoração acontecer. O Planalto entendia que, com a maior organização do bolsonarismo, e o apoio que ainda tem o ex-presidente entre militares, toda a conjuntura exigia cautela para evitar qualquer erro que pudesse azedar a relação com os fardados.

A aposta do governo em criar três temáticas, disse ao Correio uma fonte palaciana, colaborou para evitar qualquer tentativa de apropriação política da data, ainda assim não deixou de marcar as diferenças com o governo anterior ao incluiu a retomada das campanhas de vacinação com um dos eixos.

Com a política deixada de lado, a data foi um momento para os militares, orgulhosos, desfilarem com seus meios e tropas. Exército, Marinha e Aeronáutica passaram pelo Eixo Monumental com blindados, mísseis e armas. Mas o momento mais emocionante do desfile, foi da Força Aérea, com a apresentação da Esquadrilha da Fumaça. Com suas acrobacias e a fumaça colorida, fez a plateia prender a respiração durante os voos rasantes sobre a cabeça do público e autoridades. Além das manobras, também sobrevoaram a Esplanada dos Ministérios as aeronaves KC-390 Millennium e os caças F-39 Gripen.