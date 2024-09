Bolsonaro acusa Marçal de tentar "fazer palanque às custas dos outros"

O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL) utilizou seu perfil em uma rede social para parabenizar os que participaram do ato convocado por líderes da direita que tinha como objetivo a luta “pela liberdade e pela democracia”, realizado neste último sábado (7/9), na Avenida Paulista, em São Paulo.

Bolsonaro ainda fez elogios ao atual prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), e à candidata nas eleições de 2024 para a prefeitura, Marina Helena (Novo). Segundo ele, os dois postulantes tiveram uma “conduta exemplar e respeitosa”.

Leia também: Bolsonaro reúne multidão em SP em ato do 7 de setembro contra Moraes

Apesar disso, ele classificou a tentativa do candidato Pablo Marçal (PRTB) de subir no palanque após o discurso de Bolsonaro como “lamentável” e acusou o ex-coach – como ele mesmo se define – de “fazer palanque às custas dos outros”.

“O único e lamentável incidente ocorreu após o término do meu discurso (com o evento já encerrado) quando então surgiu o candidato Pablo Marçal que queria subir no carro de som e acenar para o público (fazer palanque às custas do trabalho e risco dos outros), e não foi permitido por questões óbvias”, escreveu Bolsonaro, em publicação no Instagram.

A presença de Marçal no ato de 7 de setembro na Avenida Paulista era dúvida até o último momento. Durante a maior parte das manifestações, o candidato do PRTB permaneceu em outro palanque distante de onde estava o ex-presidente.