Em meio a ataques bolsonaristas, Dino sai em defesa de Moraes

Neste 7 de setembro, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes foi alvo de críticas de Bolsonaro e seus apoiadores, que se reuniram na Avenida Paulista, em São Paulo, para pressionarem pela abertura de um processo de impeachment. "Ditador" e "Fora Moraes" foram alguns dos ataques proferidos pelo ex-presidente, que teve coro engrossado pelos discursos anteriores do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), da deputada Carla Zambelli (PL-SP), do seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), e do pastor protestante neopentecostal Silas Malafaia.

Em sua defesa, o também ministro do STF, Flávio Dino saiu a defesa do colega e postou em sua rede social:



"Defender uma Pátria Justa e Democrática, nos termos da Constituição, é o trabalho a que me dedico no Supremo, onde aprendo com mestres e amigos a exemplo de Alexandre de Moraes. É um juiz que tem a coragem e a independência necessárias para fazer o certo. É o que verdadeiramente importa", escreveu.

Os deputados federais Nikolas Ferreira e Bia Kicis têm divulgado nos últimos dias em suas redes sociais listas com nomes de senadores e deputados que já se pronunciaram em apoio ao impeachment de Moraes. Segundo eles, já são 150 deputados federais e 31 senadores.

Confira a lista de senadores que, segundo o deputado Nikolas Ferreira, já se pronunciaram em apoio ao impeachment de Moraes:



Astronauta Marcos Pontes Beto Martins Carlos Portinho

Cleitinho Damares Alves Eduardo Girão Esperidião Amin Flávio Azevedo Flávio Bolsonaro Hamilton Mourão

Izalci Lucas

Jaime Bagattoli

Jorge Seif

Luis arlos Heinze

Magno Malta

Marcio Bittar

Marcos do Val

Marcos Rogério

Plínio Valério

Rosana Martinelli

Styvenson Valentin

Wilder Morais

Alan Rick

Sergio Moro

Tereza Cristina

Vanderlan Cardoso

Zequinha Marinho

Castellar

Senador Kajuru

Nelsinho trad

Eduardo Gomes

Os nomes foram compartilhados pelo próprio Nikolas Ferreira em sua rede social na sexta-feira (6/9).