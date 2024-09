STJ sofre ataque hacker e órgão informa que não houve "prejuízos" aos usuários

O sistema operacional do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sofreu um ataque hacker na última sexta-feira (6/9). A informação foi repassada pelo órgão neste domingo (8/9) e não houve divulgação de informações sobre origem, autoria e investigações sobre o ocorrido até o momento.

O tribunal classificou o ataque como uma “atividade criminosa cibernética” que teria o objetivo de paralisar os sistemas. Apesar disso, o STJ informou que o controle operacional foi retomado em “poucos minutos” e não houve “prejuízos aos usuários”.

“O Superior Tribunal de Justiça informa que nesta sexta-feira (6), foi alvo de atividade criminosa cibernética e sofreu uma tentativa de paralisação de seus sistemas. Em questão de poucos minutos, o controle foi totalmente retomado, assegurando o funcionamento dos serviços digitais. O fato não causou prejuízos aos usuários”, informou, em nota, o STJ.

Onda de ataques

Recentemente, outros órgãos federais sofreram ataques cibernéticos. O Supremo Tribunal Federal (STF) foi vítima, no último dia 28 de agosto, de um um ataque de negação de serviço (DDoS), que ocorre quando há milhares de acessos simultâneos com o objetivo de sobrecarregar a rede e inviabilizar os serviços.



A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e a Polícia Federal (PF) também sofreram atividades criminosas nas redes no início do mês de setembro. Os eventos coincidem com a suspensão do X (ex-Twitter) no Brasil, por determinação da Suprema Corte.