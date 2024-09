Marçal responde Bolsonaro: "Como fazer palanque sem subir no palanque?"

O candidato à prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) respondeu à acusação feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de que ele queria "fazer palanque às custas dos outros" em ato realizado neste sábado (7/9), na Avenida Paulista. Nas redes sociais, Bolsonaro chamou a tentativa de Marçal de subir no palanque após seu discurso de "lamentável".

“O único e lamentável incidente ocorreu após o término do meu discurso (com o evento já encerrado) quando então surgiu o candidato Pablo Marçal que queria subir no carro de som e acenar para o público (fazer palanque às custas do trabalho e risco dos outros), e não foi permitido por questões óbvias”, escreveu Bolsonaro, em publicação no Instagram.

Marçal, por sua vez, compartilhou neste domingo (8/9) uma publicação do Correio Braziliense que noticiava a fala do ex-presidente e escreveu: "Como fazer palanque sem subir no palanque? Fui para os braços do povo".

Pablo Marçal (foto: Instagram/Reprodução)

Apesar do ocorrido, Marçal negou que vá atacar Bolsonaro. "Até Bolsonaro te vê como ameaça! Tá na hora de ir para cima dele!", escreveu um seguidor no Instagram. O candidato respondeu com um vídeo em que faz negativa com os dedos.