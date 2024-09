Lula recebe Elmar Nascimento no Planalto e discute sucessão na Câmara

Após ter apoio descartado por Lira, Elmar busca viabilizar seu nome na disputa com o apoio de Lula e da base governista - (crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta quarta-feira (11/9) o deputado federal Elmar Nascimento (União-BA) para discutir a disputa à presidência da Câmara dos Deputados. Elmar é um dos principais cotados.

O parlamentar esteve no Planalto por volta das 15h, e foi recebido pelo petista em seu gabinete. O encontro foi articulado pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e pelos ministros Juscelino Filho (Comunicações) e Celso Sabino (Turismo), com os quais conversou ontem (10) também no Planalto.



Elmar busca viabilizar seu nome na disputa com o apoio de Lula e da base governista. Ele chegou a ser apontado como o preferido do atual presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), até que Marcos Pereira (Republicanos-SP) desistiu da corrida e endossou o nome de Hugo Motta (Republicanos-SP) — que recebeu hoje o endosso de Lira.

Na última quarta-feira (4), Lula esteve também com Hugo Motta. Segundo Padilha, o presidente da República tem disposição para conversar com todos os postulantes. Porém, o chefe do Executivo já declarou que não vai apoiar nenhum candidato, e que a disputa é um assunto entre os partidos políticos.