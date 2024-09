No hospital, Marçal diz que Datena "tem problemas com drogas"

Em uma live realizada nas redes sociais, de dentro do hospital, Pablo Marçal (PRTB), candidato à Prefeitura de São Paulo, afirmou que o José Luiz Datena (PSDB) "tem problemas com drogas", mas não apresentou provas. Marçal está internado no Hospital Sírio Libanês após ser atingido por uma cadeirada jogada por Datena durante um debate na TV Cultura, na noite de domingo (15/9).

Na cama do quarto onde está internado, Marçal disse estar bem, mas com lesão na mão e na costela. "Para quem está preocupado, eu estou bem. A cadeira bateu na minha mão e na minha costela. Quatro semanas para recuperar a questão da costela. E a mão, vai encaminhar pelo ortopedista. Eu não estou aqui para me vitimizar. Nós vamos vencer esse negócio (eleição)", disse ele.

Na transmissão, o coach frisou ainda que "perdoa Datena" pela agressão, e disse que o candidato é desequilibrado. Ele também contou que não "foi para cima" de Datena por conta dos "problemas no coração" do oponente e sugeriu que o apresentador usa drogas.

"O cara é um comedor de açúcar. Não faz exercício. É um cara que tem problema com drogas também", frisou Marçal. Em seguida, ele atacou o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), que agiu para impedir a continuidade das agressões. "Eu me proponho a fazer um debate civilizado. Eu fiquei impressionado de ninguém se vitimizar. Você é um covarde Nunes, aquela cadeira é mais pesada que você", completou.

Pablo também negou ter envolvimento com uma facção criminosa que atua nos presídios do país. "Falam que eu sou do PCC. Nunca tive envolvimento com essas pessoas", finalizou. Marçal receberá alta ainda hoje.

Sem arrependimento

Em nota, Datena afirmou que não defende o uso da violência, mas que "limites de civilidade foram rompidos".

"Não defendo o uso da violência para resolver um conflito. Essa é a regra e sempre a respeitei nos meus 67 anos de vida. Até o dia de ontem. Porque torna-se difícil obedecê-la quando os limites de civilidade são rompidos e corrompidos por um oponente. Infelizmente, foi o que aconteceu na noite deste domingo durante debate promovido pela TV Cultura. Pablo Marçal demonstrou, em todas as situações a que teve oportunidade, sua falta de caráter. Demonstrou, ainda, que é uma ameaça à cidade de São Paulo. Será detido no voto", declarou.

Segundo ele, Marçal "precisava também ser contido com atos". "Foi o que eu fiz. Eu sou um cara de verdade e, com um gesto extremo, porém humano, expressei minha real indignação por ter, de forma reiterada, sido agredido verbal e moralmente por um adversário que, como todos têm podido constatar, afronta a todos com desrespeito e ultraje, ao arrepio da ética e da civilidade. As acusações que Marçal me fez diante de milhões de pessoas são graves. E absolutamente falsas", completou Datena.

Por fim, o apresentador e candidato admitiu ter errado ao agredir Marçal, nas diz não ter se arrependido. "Usando linguagem de marginais, algo que lhe é tão peculiar, feriu minha honra e maculou minha família", alegou. "Errei, mas de forma alguma me arrependo. Preferia, sinceramente, que o episódio não tivesse ocorrido. Mas, fossem as mesmas as circunstâncias, não deixaria de repetir o gesto, resposta extrema a um histórico de agressões perpetradas a mim e a muitos outros por meu adversário", emendou.