Saiba por que Marçal preferiu ir para hospital particular após "cadeirada"

Marçal argumentou que não justo ele tirar a vaga do SUS de outra pessoa, enquanto tem condições financeiras de pagar por exame em hospital particular - (crédito: Reprodução/TV Cultura)

Pablo Marçal (PRTB-SP) publicou nesta segunda-feira (16/9) um vídeo explicando o porquê de ter optado por ir em hospital particular ao invés de uma unidade do Sistema Único de Saúde (SUS) após receber uma "cadeirada" do adversário, José Luiz Datena (PSDB-SP). A pergunta foi feita por um seguidor da conta reserva do candidato à Prefeitura de São Paulo. A Justiça Eleitoral de São Paulo tinha determinado que os perfis do candidato fossem derrubados, atendendo um pedido de Tabata Amaral (PSB-SP). O motivo seria o abuso de poder econômico — Marçal estaria pagando para impulsionar vídeos — e por conta de concursos com premiações para apoiadores.

Em resposta, Marçal pergunta se é justo ele tirar a vaga do SUS de outra pessoa, enquanto tem condições financeiras de pagar por exame em hospital particular. "Há 447 mil pessoas esperando exame na fila do SUS", disse Marçal. O candidato ficou internado no Hospital Sírio-Libanês.





Agressão durante debate

Durante um debate na TV Cultura com os candidatos à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal estava com a palavra quando direcionou falas a Datena. Questionou quando o apresentador deixaria de concorrer nas eleições e o apelidou de "Dapena".

"Você é um arregão. Você atravessou o debate outro dia para me dar um tapa, mas nem para isso você é homem", disse Marçal. Após a fala do coach, Datena acertou uma cadeira no oponente. A transmissão do debate foi interrompida e funcionários da equipe foram apartar a briga.

Foi decidida a expulsão de Datena do debate. Pablo Marçal deixou os estúdios quando começou a se sentir mal, sendo socorrido por uma ambulância e levado ao Hospital Sírio-Libanês, no centro de São Paulo.

*Estagiário sob a supervisão de Ronayre Nunes