Nunes tenta associar descriminalização do consumo de drogas a Boulos

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) questionou Guilherme Boulos (PSol) durante debate na RedeTV!/UOL nesta terça-feira (17/9) sobre um projeto apresentado por deputados do partido psolista. Segundo o atual prefeito, o projeto que concede anistia a acusados e condenados de porte de até 40 gramas de maconha, vinculando o tema ao tráfico de drogas.

“O seu partido apresentou um projeto que é o PL 26/22, que fala para libertar 42 mil traficantes e não é libertando traficante que melhora a segurança. Qual a sua opinião sobre isso?", questionou Nunes.

Boulos, por sua vez, afirmou que esse projeto não existe, e comparou Nunes ao Pablo Marçal (PRTB) e ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por "fake news"."Essa mentira do Ricardo Nunes explica muito da baixaria que a gente acabou de ver aqui. Ele reiterou a fake news do Pablo Marçal, me associando ao uso de drogas. Não por acaso, recebeu apoio do Jair Bolsonaro, que tem esse mesmo método de mentira e de criar confusão. Defendo que se diferencie usuário de traficante", rebateu Boulos.

Nunes citou ações para a segurança pública em conjunto com o governador de São Paulo Tarcísio Freitas (Republicanos), que também o apoia. "Você quer libertar os que estão presos, colocar essa turma na rua", acusou.

Boulos responde: "Você vem agora em tempo de eleição querendo posar de corajoso, ou querer ficar inaugurando placa", disse Boulos. "Vamos tirar um prefeito que prometeu um monte de coisa e não fez. O Ricardo Nunes está há três anos e meio na prefeitura e olha como está a Saúde", atacou.

O que é o projeto citado por Nunes

O Projeto de Lei 2622/2024 aguarda parecer da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados. Proposto por parlamentares do PSol e da Rede, o projeto visa conceder anistia a indivíduos acusados e condenados pelo crime descrito no artigo 28 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. Esse crime refere-se à aquisição, guarda, depósito, transporte ou posse de até 40g de Cannabis ou seis plantas fêmeas para uso pessoal. Vale destacar que Guilherme Boulos não está entre os autores do projeto.