Elon Musk acata ordem do STF e indica representantes legais no Brasil

O bilionário Elon Musk, acionista majoritário da rede social X (antigo twitter), nomeou dois novos representantes da empresa no Brasil. O empresário começou a acatar as ordens judiciais do Supremo Tribunal Federal(STF) desde da última quarta-feira(18/9), quando bloqueou contas com determinação de suspensão.



Nesta quarta-feira (19/9), a X Brasil Internet Ltda apresentou uma petição informando que os advogados André Zonaro Giacchetta e Sérgio Rosenthal seriam os novos representantes legais da empresa.

Leia também:X começa a bloquear no Brasil contas que foram suspensas pelo STF

Porém, petição não incluiu a documentação comprobatória necessária, por isso, o ministro relator do processo, Alexandre de Moraes, concedeu um prazo de 24 horas para que Elon Musk ou a X completassem a documentação.

Assim que cumprir todas as determinações do Supremo, a plataforma poderá ser novamente liberada para acesso no Brasil.

*Estagiário sob a supervisão de Renato Souza