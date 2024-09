Marçal acusa Nunes de envolvimento em "máfia"; prefeito nega: "Dor de cotovelo"

Por Eduarda Esposito — O ex-coach e candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB), acusou o atual prefeito da cidade, Ricardo Nunes (MDB), de estar envolvido em uma suposta máfia das creches e ter um boletim de ocorrência por violência doméstica. A fala ocorreu durante o debate promovido pelo SBT/Terra/Rádio Nova Brasil.

"Acho que num debate de alto nível a gente não precisa usar o nosso tempo para inventar nada. Agora, falar que ele tem um boletim de ocorrência em relação a briga familiar, violência doméstica. E está envolvido com mais de 100 pessoas na máfia das creches, isso é questão da Polícia Federal. Temos que ser justos naquilo que é bom e naquilo que é ruim", disse.

O candidato a reeleição, Nunes, pediu direito de resposta e afirmou que nunca foi condenado ou indiciado por crime algum e também rebateu a afirmação de participação na máfia das creches.

"É muito ruim a gente ter que ficar pedindo direito de resposta em um debate porque está sofrendo ataques. Você que está aí nos assistindo quer ver as propostas. Nós temos observado que o Pablo Henrique (Marçal), que tanto ataca e fala mentiras, é o que tem a maior rejeição. Ele começou falando 'obrigado, eu estou em primeiro na pesquisa', está em primeiro em rejeição, bateu recorde. Eu tenho uma vida absolutamente limpa, nunca tive um indiciamento, nunca tive nenhuma condenação. O que tem, e eles ficam com dor de cotovelo das creches, é que na minha cidade, na sua cidade, nós estamos no 4º ano consecutivo com vaga de creche para todas as crianças", afirma.