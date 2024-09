Em debate sobre "mobilidade urbana", Marçal e Marina Helena criticam Fundo Eleitoral

Mobilidade urbana foi um dos temas discutidos no debate promovido pelo SBT com os candidatos à Prefeitura de São Paulo - (crédito: Reprodução/SBT)

Por Eduarda Esposito — Durante o debate promovido pelo SBT/Terra/Rádio Nova Brasil para as eleições da prefeitura de São Paulo nesta sexta-feira (20/9), o tema sorteado no 3º bloco, onde um candidato pergunta para o outro, Pablo Marçal (PRTB) ignorou o assunto 'mobilidade urbana'. Durante o tempo lhe dado, Marçal criticou os demais candidatos por usarem o Fundo Eleitoral, não escolheu outro candidato para respondê-lo e não formulou pergunta.

"Todos esses candidatos que estão aqui, exceto eu, juntos receberam R$ 100 milhões, aproximadamente, do fundão eleitoral, que é dinheiro seu. Eu sou o único candidato nesse debate que não tem nenhum recurso dinheiro público, nem tempo de TV, nem rádio, nem coligação e não estou devendo à prefeitura, para ninguém. A campanha é: não vote em que usa dinheiro do fundo eleitoral", comentou.

O mediador do debate, César Filho, relembrou que Marçal não formulou pergunta e não apontou alguém para respondê-lo. Foi então que o candidato apontou Marina Helena (Novo). Em seu tempo de resposta, a candidata também ignorou o tema sorteado e criticou o Fundo Eleitoral, mesmo fazendo uso dele.

"Gente, eu também sou contra o Fundo Eleitoral, Marçal, completamente contra. A gente no Novo recebeu um valor muito menor do que os demais candidatos e o motivo por a gente ter decidido passar a utilizar é o fator, por exemplo, que você está enfrentando agora. O valor ficou tão grande, fora o fundo, as emendas. Cada parlamentar tem mais de R$ 100 milhões de emenda nos seus quatro anos para gastar. Isso impede completamente a renovação. O meu compromisso é continuar trabalhando para que sempre a gente seja contra, o partido Novo vai ser sempre contra", respondeu.