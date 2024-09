Bolsonaro atrai 2,7 mil carros e motos em Valparaíso de Goiás

A senadora Damares Alves e a vice-governadora do DF Celina Leão também compareceram ao evento em prol de Maria Yvelônia, do Solidariedade - (crédito: Eduarda Esposito/CB/D.APress)

A Grande Carreata da candidata à prefeitura de Valparaíso de Goiás, Maria Yvelônia (Solidariedade), que aconteceu no último domingo (22/9) e contou com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e da esposa, Michele, reuniu 2,7 mil carros e motos. A informação é da organização do evento, com estimativa da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO).

Compareceram à passeata também a vice-governadora do Distrito Federal Celina Leão (PP), a senadora Damares Alves (Republicanos-DF), bem como Waltinho (PL), candidato à Prefeitura de Luziânia, e os deputados distritais Thiago Manzoni (PL), Daniel de Castro (PP) e Pepa (PP).

Leia mais: Bolsonaro e Michelle comparecem à passeata de candidata do Solidariedade em Valparaíso

O objetivo dos convidados de peso era o de aumentar a intenção de voto na candidata do Solidariedade. Atualmente, ela figura em terceiro nas pesquisas eleitorais. Resta saber se os eleitores de Bolsonaro vão conseguir associar Yvelônia ao ex-presidente e fazer com que ela suba nas pesquisas.

A resposta virá na próxima -feira (30), quando será divulgado o resultado da pesquisa eleitoral realizada nesta -feira (26) e -feira (27) pelo Instituto de Pesquisa Lupa.