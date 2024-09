Bolsonaro e Michelle comparecem à passeata de candidata do Solidariedade em Valparaíso

Carreata da candidata à prefeitura do Valparaíso de Goiás, Maria Yvelônia (Solidariedade) contou com a presença do ex-presidente e outros políticos - (crédito: Eduarda Esposito/CB/D.A Press)

Por Eduarda Esposito — A Grande Carreata da candidata à prefeitura do Valparaíso de Goiás, Maria Yvelônia (Solidariedade) contou com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro e sua esposa Michelle Bolsonaro na manhã deste domingo (22/9).

A Concentração foi na Avenida das Palmeiras, perto da Câmara Municipal de Valparaíso. Contou com dois carros de som e a presença de viaturas do Detran GO, da Polícia Militar de Goiás (PMGO). Bolsonaro, apesar de inelegível, é o padrinho político de Yvelônia.

Além do casal Bolsonaro, a vice-governadora do Distrito Federal Celina Leão, a Senadora Damares Alves (PP), os deputados distritais Thiago Manzoni (PL), Daniel de Castro (PP) e Pepa (PP) também estiveram presentes. Maria Yvelônia foi Secretaria nacional de assistência social do governo Bolsonaro.

Após a passeata, haverá um comício na praça do Céu Azul onde todos prestarão apoio à candidata.