Conheça Boa Esperança do Norte, cidade que terá eleições pela 1ª vez

Boa Esperança do Norte se tornou um município no ano passado depois de decisão do STF - (crédito: Divulgação/Confederação Nacional de Municípios)

A cidade de Boa Esperança do Norte, localizada no Mato Grosso, vai eleger prefeito e vereadores pela primeira vez. Isso ocorre porque o local se tornou um município oficialmente em 2023, depois de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), tomada em 6 de outubro daquele ano.

A cidade tem uma população de sete mil habitantes. Por ter um eleitorado menor do que 200 mil eleitores, Boa Esperança do Norte não terá 2º turno para a prefeitura, ou seja, o candidato que tiver mais votos válidos para o cargo no próximo domingo (6/10) será eleito para inaugurar a cadeira da chefia do Executivo municipal.

A decisão de criação do município se deu no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 819, que foi ajuizada pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Entre outros pontos, o partido alegava que, em 2000, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso havia suspendido a Lei estadual 7.264/2000, que criava o município.

Por maioria, o STF entendeu que a lei em questão preencheu todos os requisitos exigidos pela legislação vigente na época da edição. Em relação à decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, os ministros apontaram que a corte estadual não poderia declarar a inconstitucionalidade da criação do município por meio de mandado de segurança.

1ª eleição municipal

Dois candidatos disputam a primeira eleição para o cargo de prefeito de Boa Esperança do Norte. São eles:

Calebe Francesco Francio (MDB), de 43 anos, agricultor e natural de Cuiabá (MT). Nas Eleições 2024, concorre pela coligação Trabalho e Compromisso com Boa Esperança, formada pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB), pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), pelo União Brasil (União) e pelo Partido Liberal (PL). Jair Obregão (PL) é o candidato a vice;

Demétrio Cavlak Garcia (DC), de 57 anos, natural de Lucélia (SP). Nas Eleições 2024, concorre pela coligação Boa Esperança, formada pelo partido Democracia Cristã (DC) e pelo Republicanos. Sandro Luiz Guarnieri (DC) é o candidato a vice na chapa.

Já 45 candidatas e candidatos concorrem às nove vagas para a formação da primeira legislatura da Câmara de Vereadores de Boa Esperança do Norte. Os nomes podem ser acessados neste link.