Mundo vai se surpreender com nova presidente do México, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou nesta terça-feira (1º/10) que "o mundo vai se surpreender com a qualidade da presidenta do México". Claudia Sheinbaum é a primeira mulher a chefiar o país, e assume o cargo hoje, em cerimônia com a presença do petista e de outros chefes de Estado da região.

O chefe do Executivo brasileiro teceu elogios a Sheinbaum, e disse ainda esperar que a presidente inspire mulheres no mundo inteiro a participar da política. Ela sucede Manuel López Obrador, do mesmo partido da nova mandatária, o Morena.

"Política é coisa de mulher"

"Acho que o mundo vai se surpreender com a qualidade da presidenta do México. Ela é uma mulher extremamente preparada do ponto de vista político. Ela é uma mulher extremamente simpática. Ela é uma mulher que vai fazer com que as mulheres sintam orgulho, sabe, de entrar na política", declarou Lula em breve conversa com jornalistas, antes de seguir para a posse de Sheinbaum.

"Espero que ela, com o jeito dela fazer política, possa contribuir para que as mulheres do mundo inteiro percebam que está na hora de que as mulheres, que são maioria em todos os países do mundo, assumam definitivamente que a política é coisa de mulher", disse ainda o presidente.

Visita devida a Obrador

Lula desembarcou na Cidade do México no domingo (29/9), e teve encontros ontem (30) tanto com a nova presidente, quanto com o mandatário que deixa o cargo, Manuel López Obrador.

Ele classificou o encontro como "muito importante", e disse ter gratidão por ter sido recebido pelo mexicano quando ainda não era presidente. O petista viajou ao México em março de 2022, meses antes da eleição presidencial no Brasil, e foi recebido por Obrador para uma reunião de quatro horas no Palácio Nacional, sede do governo mexicano.

"Eu tinha o compromisso de vir aqui antes de terminar o mandato dele. Segundo, o México começou um processo de abertura muito interessante no Brasil, e nós chegamos em um fluxo comercial acima de US$ 4 bilhões. Há possibilidade de crescer muito mais", acrescentou o presidente.