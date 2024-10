Inexplicável ONU não ter autoridade para fazer Israel conversar, diz Lula

O petista falou brevemente com jornalistas na Cidade do México, antes de participar da solenidade de posse da presidente Claudia Sheinbaum - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

Em meio à escalada dos ataques no Oriente Médio nesta terça-feira (1º/10), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar o governo Benjamin Netanyahu, de Israel. Para ele, é "inexplicável" que o Conselho de Segurança das Nações Unidas não tenha autoridade para fazer com que o país "sente na mesa para conversar, em vez de só saber matar".

O petista falou brevemente com jornalistas na Cidade do México, antes de participar da solenidade de posse da presidente Claudia Sheinbaum. O chefe do Executivo também disse achar importante a repatriação de brasileiros no Líbano, ordenada por ele ontem (30/9).

"Eu acho que é importante. Nós vamos fazer isso em todo lugar que for preciso. Agora, o que eu lamento, lamento, é o comportamento do governo de Israel. Sinceramente, é inexplicável que o Conselho da ONU não tenha autoridade moral e política para fazer com que Israel sente na mesa para conversar, em vez de só saber matar", respondeu Lula ao ser questionado pela imprensa sobre a repatriação no Líbano.

Tensão aumenta no Oriente Médio

A ordem para evacuar brasileiros no país, que está sendo invadido pelas forças israelenses, foi autorizada pelo presidente Lula ontem após reunião com o chanceler Mauro Vieira, ainda no México. A expectativa do governo é que 240 cidadãos sejam repatriados em voos da Força Aérea Brasileira (FAB) ainda nesta semana. A operação, porém, enfrenta dificuldades com a intensificação dos ataques na região.

Há pouco, no início da tarde desta terça, o Irã disparou um ataque com mísseis ao território israelense, em resposta às ofensivas contra o Hezbollah, no Líbano, e à invasão terrestre do país por Israel. O grupo extremista é financiado e apoiado pelo Irã. A ação representa uma nova ameaça, com Israel prometendo retaliação e os Estados Unidos também garantindo a defesa do país aliado.