PF investiga aliança entre agentes e criminosos em campanha no Amazonas

A Polícia Federal deflagrou, nesta -feira (3/10), operação para desarticular uma organização que surgiu após a associação entre integrantes de facção criminosa e policiais para beneficiar uma candidatura em Parintins, no Amazonas. As investigações apontam que, com o envolvimento de líderes comunitários, os suspeitos impediam acesso de determinados candidatos em algumas regiões da cidade. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão.



A investigação surgiu após uma notícia de fato instaurada pelo Ministério Público. Os policiais atuariam ignorando as denúncias e não atuando para garantir o acesso dos candidatos à prefeitura nas regiões bloqueadas pelo tráfico de drogas. Com isso, uma única candidatura que poderia ir nas localidades seria beneficiada.

As diligências apontaram que os líderes comunitários repassavam as ameaças. "Durante as investigações, surgiram indícios de ameaças de líderes comunitários ligados a uma facção criminosa nacional de tráfico de drogas proibindo o acesso de candidatos à prefeitura a certos bairros, bem como vedação de circulação em determinadas localidades".



A PF informou que os envolvidos na organização passaram a monitorar inclusive policiais federais. "Aliado a isso, foram colhidos indícios acerca da possível inércia de agentes públicos para coibir tais ameaças em prol de uma candidatura à Prefeitura de Parintins. As ações coordenadas do grupo criminoso teriam promovido a espionagem de pessoas ligadas a um grupo político do município e também monitorado o deslocamento de policiais federais com a finalidade de frustrar a atuação da Polícia Federal", completou a corporação, em nota.

Jornais locais do município também publicaram imagens mostrando a atuação de policiais e de outros agentes públicos para tentar interferir no pleito no município. "Em data recente, jornais publicaram vídeos que demonstram autoridades públicas articulando para influenciar diretamente nas eleições da cidade de Parintins, mediante diversas condutas escusas e formas ilegais de atuação. A operação conta com o apoio da Corregedoria da Polícia Militar no Estado do Amazonas no acompanhamento da execução em face dos policiais militares envolvidos", destacou a PF.



A segurança na cidade foi reforçada com policiais federais para garantir o exercício legítimo do voto popular.