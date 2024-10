Ônibus é sequestrado no RJ; passageiros são agredidos e roubados

Um ônibus foi sequestrado por homens armados na manhã dessa quinta-feira (3/10) no Rio de Janeiro. O motorista foi rendido e os passageiros foram assaltados e agredidos. O ônibus era da Viação Nossa Senhora do Amparo, que seguia de Ponta Negra, em Maricá (RJ), e tinha como destino o Castelo (RJ).

Segundo as vítimas, foi por volta das 5h50 da manhã que três homens entraram no coletivo e anunciaram o assalto, obrigando os passageiros a fecharem as cortinas logo em seguida. Em entrevista a TV Globo, as vítimas afirmaram que os suspeitos deram coronhadas e fizeram ameaças. Uma pessoa relata que teve a aliança arrancada do dedo por um dos homens.

Além do roubo, um dos suspeitos manteve uma arma apontada para o motorista durante todo o período do crime, o obrigando a conduzir o ônibus para dentro de uma favela do Complexo da Maré, onde os assaltantes desembarcaram.

O caso foi registrado na 17º DP (São Cristóvão) pelo motorista e os passageiros.

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes