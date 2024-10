Saiba quem é o homem que matou sobreviventes de acidente com irmão

Jessé de Arruda Santana, de 23 anos, é o suspeito de matar a tiros duas pessoas envolvidas no acidente de carro em Nobres, a 154km de Cuiabá, no Mato Grosso. Ele é irmão do motorista do carro, identificado como Oesdras Marques Arruda Santana, de 29 anos, que morreu no momento da batida.

Jessé de Arruda Santana, de 23 anos, está foragido (foto: Reprodução/Polícia Civil de Mato Grosso)

Kauã Patrick Pires da Silva e a outra vítima, que ainda não foi identificada, tinham sobrevivido ao acidente, mas acabaram mortos por Jessé, que chegou ao local na sequência dos fatos. Atualmente, o suspeito está foragido e segue procurado pela Polícia Civil do estado. O caso ocorreu na segunda-feira (30/9).

A polícia ainda não sabe a motivação do crime, mas a principal suspeita é de que trata-se de um acerto de contas entre membros de facções criminosas rivais, já que tanto Oesdras quanto o irmão Jessé são conhecidos como "decretados" e apontados na região como integrantes de um grupo criminoso que está em constante confronto.

Os conflitos entre as facções envolvidas já resultaram em 20 mortes violentas no município de Nobres, apenas em 2024. A motivação seria disputa pelo controle do tráfico na região.

Entenda a dinâmica do caso

Oesdras Marques Arruda Santana, de 29 anos, morreu durante um acidente de carro em Nobres, no Mato Grosso. No veículo estavam outros dois passageiros: Kauã Patrick Pires da Silva, de 21 anos, e outra pessoa, ainda não identificada, que sobreviveram ao acidente.

No entanto, os passageiros que sobreviveram foram mortos a tiros pelo irmão de Oesdras, identificado como Jessé de Arruda Santana, de 23 anos, que chegou no local após a batida. Ainda não se sabe o motivo do crime, mas tanto Oesdras quanto Jessé são apontados como integrantes de uma facção criminosa.

O acidente ocorreu após Oesdras invadir a mão contrária e bater em uma caminhonete. O motorista do veículo foi identificado como Ivan Carlos Torquato, de 48 anos. Ele sofreu lesões graves, mas se encontra fora de perigo. No entanto, ainda não recebeu alta do pronto socorro de Cuiabá e não tem nenhuma ligação com os ocupantes do outro carro.