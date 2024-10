Marçal critica extremismo e diz que é o único de direita: "Todos aqui são esquerda"

No debate promovido pela TV Globo nesta quinta-feira (3/10), Pablo Marçal (PRTB) disse que todos os candidatos à prefeitura de São Paulo — com exceção dele — são de esquerda. Segundo o ex-coach, Tabata Amaral é de esquerda, Ricardo Nunes e Datena são de centro-esquerda e Guilherme Boulos (Psol) é de extrema-esquerda. "Você acredita que extremismo pode governar São Paulo?", perguntou Marçal a Datena.

Datena condenou o extremismo de direita e de esquerda. "Eu não sou contra a esquerda que o Lula defende, contra a direita que o Bolsonaro defende, mas o que está nos extremos só tem coisa ruim", disse.

"O comunismo de extrema esquerda, do Stalin, do Trotski, do Lenin. O Stalin matou 70 milhões de pessoas, Mao Tse-Tung matou de fome mais de 120 milhões de pessoas. Isso é extrema esquerda, é comunismo. Por outro lado, o fascismo do Hitler, Mussolini teve toda uma guerra mundial, seis milhões de judeus. O que está no extremo não é bom", completou Datena.

Segundo o apresentador, ele respeita os candidatos de todos os espectros políticos, desde que "joguem o jogo democrático". "Não tenho nada contra esse tipo de gente, mas quem usa violência que nem a extrema direita e a extrema direita, isso é muito condenável", completou.

Marçal, por sua vez, concordou. "Datena trouxe com clareza que uma das coisas que mais mataram na Terra é essa questão do extremismo". Em seguida, alfinetou Guilherme Boulos e Ricardo Nunes (MDB). "Você que é corintiano, colocaria alguém da torcida do Palmeiras para comandar o time? É isso que o Boulos vai fazer ao chamar a Marta Suplicy, que era secretária do Nunes. E o Nunes tem todo o secretariado de esquerda", atacou.

Marçal ainda disse que Boulos "é pró-aborto, destruiu hino com linguagem neutra". "Extremismo não pode governar São Paulo, São Paulo é uma cidade conservadora", falou o ex-coach. O candidato do Psol não teve direito de resposta.

Esse é o último debate antes da votação do primeiro turno das eleições. A Globo convidou cinco candidatos para o debate. São eles: Guilherme Boulos (PSol), Ricardo Nunes (MDB), Pablo Marçal (PRTB), Tabata Amaral (PSB) e José Luiz Datena (PSDB). O evento foi dividido em quatro blocos, sendo dois com temas livres e dois com temas sorteados.

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira mostrou um empate triplo na liderança para a Prefeitura de SP. Guilherme Boulos tem 26%, enquanto Ricardo Nunes e Pablo Marçal têm 24%. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os três estão no mesmo patamar.