Boulos divulga exame toxicológico e desafia Marçal: "Faça o psicotécnico"

Acusado em mais de uma oportunidade pelo candidato Pablo Marçal (PRTB), Guilherme Boulos (Psol) revelou que fez um exame toxicológico para provar que não faz uso de drogas. O documento médico foi divulgado durante embate entre os adversários no debate exibido pela Rede Globo, nesta quinta-feira (3/10). O resultado do exame está disponível nas redes sociais do psolista.

Boulos ainda alfinetou o candidato do PRTB ao afirmar que ele deveria fazer, além de um teste toxicológico, um exame psicotécnico. A discussão ocorreu após Marçal afirmar que Boulos “deve conhecer melhor a cidade de São Paulo na questão de biqueiras” e acusar o psolista de “flerte com o crime”.

As tentativas de Marçal de associar o candidato do Psol ao uso de drogas fizeram parte da estratégia do ex-coach desde o início da disputa eleitoral. Em debates e nas redes sociais, o representante do PRTB chegou a chamar Guilherme Boulos de “aspirador de pó”, além de alegar uma suposta condenação do concorrente por posse de drogas.

O processo utilizado por Marçal, no entanto, se referia a outro homem, que também se chama Guilherme Boulos. O político foi condenado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) a pagar multa de R$ 30 mil pelas acusações falsas.