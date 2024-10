Indefinição marca corrida eleitoral em diversas capitais

Eleitores de 5.568 municípios pelo Brasil se preparam para ir às urnas, neste domingo, escolher prefeitos e vereadores. Em algumas das principais capitais do país, a disputa eleitoral está tão acirrada que o cenário para o segundo turno é incerto. Casos de São Paulo, Belo Horizonte e Fortaleza, que têm três ou mais candidatos com chances reais de avançar na disputa.

Em São Paulo, o empate técnico é triplo, entre o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), o deputado federal Guilherme Boulos (PSol) e o influenciador digital Pablo Marçal (PRTB). A mais recente pesquisa de intenção de voto, da Real Time Big Data, divulgada ontem, mostra Marçal à frente, com 27% das intenções de voto. Em seguida, estão Boulos, 26%; e Nunes, com 24%. Como a margem de erro é de três pontos percentuais, o trio está tecnicamente na liderança. A deputada federal Tabata Amaral (PSB) aparece com 12%; e o apresentador José Luiz Datena (PSDB) e a economista Marina Helena (Novo), com 3%.

O levantamento mostra que Marçal oscilou dois pontos percentuais para cima em relação ao levantamento anterior; e Nunes, um ponto para baixo. Boulos, por sua vez, manteve o patamar. Com milhões de seguidores, o influenciador faz campanha basicamente nas redes sociais, sem direito a horário eleitoral gratuito, e apela para grosserias contra os adversários, na busca por mais engajamento.

Marçal pode tirar Nunes do segundo turno. O atual prefeito foi o principal alvo dos concorrentes no debate promovido pela TV Globo, na quinta-feira e pouco conseguiu reagir.

Emboladas

Indefinida está, também, a corrida pela Prefeitura de Belo Horizonte. O apresentador de TV Mauro Tramonte (Republicanos); o atual prefeito, Fuad Noman (PSD); e o deputado estadual Bruno Engler (PL) aparecem com 21% das intenções de voto, conforme pesquisa Datafolha.

Em Fortaleza, há outra disputada embolada, entre quatro candidatos. O deputado federal bolsonarista André Fernandes (PL) tem 25% das intenções de voto, segundo pesquisa da Quaest. Ele é seguido pelo deputado estadual Evandro Leitão (PT), com 23%. Também aparecem no páreo Capitão Wagner (União) e José Sarto (PDT), ambos com 18% de intenção de votos.

Incertezas também em Manaus. A pesquisa AtlasIntel aponta o atual prefeito e candidato à reeleição, David Almeida (Avante), na liderança. Ele tem 29,2% das intenções de voto. Em segundo lugar, está Capitão Alberto Neto (PL), com 22,1%, e, em terceiro, o deputado federal Amom Mandel (Cidadania), com 19,8%.

A disputa para avançar ao segundo turno também é grande em Curitiba. Segundo levantamento mais recente da Quaest, o candidato Eduardo Pimentel (PSD) soma 36% das intenções de voto. Luciano Ducci (PSB), com 15%, e Ney Leprevost (União), com 12%, aparecem tecnicamente empatados.

Já em Florianópolis, o prefeito Topázio Neto (PSD) mantém a liderança na disputa com 43% das intenções de voto, segundo o AtlasIntel. Na sequência, Dário Berger (PSDB) tem 15%, e Marquito (PSol), 14%.

O Real Time mostrou que o prefeito Sebastião de Melo lidera a pesquisa para Porto Alegre com 44%. Em seguida, aparecem as candidatas Maria do Rosário (PT) e Juliana Brizola (PDT), com 23% e 19%, respectivamente.

De acordo com a Constituição, apenas cidades com mais de 200 mil eleitores poderão ter segundo turno. Para que nesses municípios a corrida seja vencida na etapa inicial de votação, é necessário que o candidato obtenha mais de 50% dos votos. O segundo turno está marcado para 27 de outubro. (Colaboraram Camila Curado e os estagiários Iago Mac Cord, Júlia Portela, Maria Beatriz Giusti e Pedro José)