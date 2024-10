Marçal nega arrependimento por divulgar documento falso contra Boulos: "Eu só publiquei"

O candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) negou ter se arrependido de publicar um laudo falso nas suas redes sociais na noite de sexta (4/10) para acusar Guilherme Boulos (Psol) de uso de drogas.

"Eu recebi e publiquei", disse Marçal neste sábado (5/10), conforme divulgado pelo g1. Ele não explicou como recebeu o documento e alegou que só publicou. "Quem mentiu é quem tem que falar, eu só publiquei. A minha parte é publicar e não sei como a Meta derrubou em poucos segundos".

O ex-coach ainda alegou não ter "nenhuma ligação com o laudo". No entanto, Marçal admitiu que é amigo do dono da clínica "Mais Consultas", que consta no falso documento.

A Justiça reconheceu os indícios de falsidade e determinou a remoção do conteúdo das redes sociais. O caso está em investigação pela Polícia Federal e pela Polícia Civil.

Os advogados de Boulos pediram a prisão de Marçal e a cassação da candidatura dele à Prefeitura. As ações correm na Justiça criminal e eleitoral.