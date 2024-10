Datafolha aponta Boulos na liderança em SP; Marçal e Nunes estão empatados

A última pesquisa Datafolha antes do primeiro turno das eleições municipais de 2024, divulgada no fim da tarde deste sábado (5/10), mostra que o deputado federal Guilherme Boulos (PSol) permanece na liderança para a Prefeitura de São Paulo, com 29% dos votos válidos. Em seguida, Pablo Marçal e Ricardo Nunes estão empatados com 26%.

Tecnicamente, os três estão empatados pela margem de erro, que é de 2%. O cenário é exatamente o mesmo do levantamento anterior do Datafolha, feito antes do último debate entre os candidatos.

O segundo pelotão é liderado pela deputada Tabata Amaral (PSB), com 11% dos votos válidos. José Luiz Datena (PSDB) alcançou 4%. O instituto Datafolha entrevistou 1.806 eleitores entre terça-feira (1º/10) e quinta-feira (3/10). A pesquisa foi encomendada pela Folha de S. Paulo e pela TV Globo e está registrada na Justiça Eleitoral sob o código SP-05101/2024.

Segundo turno

Em um possível segundo turno, Ricardo Nunes venceria tanto Boulos quanto Marçal. Contra o deputado, o prefeito teria 52% dos votos, e Boulos, 37%. Contra Marçal, Nunes teria 55% e o ex-coach, 29%.

Entre Boulos e Marçal, o deputado venceria por 48% a 38%.

Rejeição

Pablo Marçal é o candidato mais rejeitado pelos eleitores: 53% disse que não votaria nele de jeito nenhum. Em seguida vem Datena, com rejeição de 39%, Boulos, com 38% e Tabata, com 15%.