Tarcísio vai acompanhar Nunes em votação na Zona Sul de SP, neste domingo (6/10)

O prefeito da capital paulista Ricardo Nunes (MDB) e o governador do estado Tarcísio de Freitas (Republicanos) - (crédito: Divulgação/Governo de São Paulo)

O governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas (Republicanos), vai acompanhar o prefeito e candidato à reeleição na capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), na votação do 1º turno neste domingo (6/10). O emedebista vota em uma escola na zona sul e deve comparecer ao local de votação às 8h25, pelo horário de Brasília.

Após comparecer à zona eleitoral de Nunes, Tarcísio deve votar no Colégio Miguel de Cervantes, no bairro Morumbi, por volta de 9h25.

Tarcísio atuou como padrinho político de Nunes durante o período eleitoral, com apoio explícito em propagandas partidárias e comícios do candidato à reeleição. Além disso, reforçou que não deve apoiar Pablo Marçal, caso o ex-coach vá para o segundo turno contra Guilherme Boulos (Psol), apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na capital paulista.

Neste sábado (5/10), em último comício com Nunes, o governador de São Paulo lamentou a publicação de laudo falso por Marçal, que alega que Boulos teria testado positivo para uso de cocaína. “Se o Brasil fosse um país sério, Marçal seria preso”, disse Tarcísio.



De acordo com a última pesquisa do Instituto Datafolha, divulgados na véspera das eleições, Nunes está empatado com Marçal, em 24%. Os dois aparecem numericamente atrás de Guilherme Boulos (Psol), que tem 27%.