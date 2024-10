Polícia Federal vai usar drones e 6 mil homens nas eleições de domingo

A Polícia Federal informou que as ações da corporação serão intensificadas em todo o país no próximo (6/10), data em que ocorrem as eleições municipais. Em comunicado, a corporação informou que 6 mil homens estão destacados para atuar no combate a crimes eleitorais, como boca de urna e transporte irregular de eleitores.



Além da presença dos agentes, a PF também vai utilizar drones para fiscalizar os locais de votação. Por lei, nem eleitores nem candidatos podem ser presos no dia, exceto em caso de flagrante. E caso isso ocorra, o

detido deve ser apresentado imediatamente a um juiz, que pode manter ou relaxar a prisão, a fim de evitar que encarceramento arbitrário seja usado para interferir nos resultados do pleito.

"Durante as eleições, a PF não só atende às requisições da Justiça Eleitoral, como também integra o Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, coordenando ações com outros órgãos de segurança para assegurar a integridade do processo. Uma das atuações de destaque neste ano foi a participação de peritos criminais federais nos testes de validação das urnas eletrônicas, garantindo a confiabilidade do sistema de votação", destacou, em nota.

Leia também: PF investiga aliança entre agentes e criminosos em campanha no Amazonas

De acordo com a Polícia Federal, "as maiores preocupações nas eleições de 2024 incluem o aumento da difusão de fake news e desinformação sobre o processo eleitoral, o uso indevido de inteligência artificial e deepfakes em propagandas, a violência política, especialmente a violência de gênero, e a participação do crime organizado no apoio a candidatos".

Neste ano, a PF já deflagrou 40 operações policiais de combate a crimes eleitorais e apreendeu mais de R$ 16,7 milhões em bens, sendo R$ 11 milhões em espécie, ligados a irregularidades durante a propaganda eleitoral. Estão em curso na corporação cerca de 2,2 mil inquéritos policiais atinentes aos crimes eleitorais e contra o Estado Democrático de Direito.