Favorito à reeleição, João Campos vota em Recife e agradece apoio

O candidato à reeleição da prefeitura do Recife, João Campos (PSB), votou no início da manhã deste domingo (6/10) na escola EREM Professor Cândido Duarte, no bairro Apipucos, Zona Norte da capital pernambucana.

O prefeito de Recife é o favorito para ganhar o pleito, ainda em primeiro turno. De acordo com resultados da pesquisa Quaest, deste sábado (5/10), João Campos tem 80% das intenções de votos.

Leia também: Saiba que horas começa e como acompanhar a apuração das eleições 2024

"É um dia de muita alegria. A gente chega aqui com o coração leve [para] agradecer a todo Recife por tudo que a gente tem feito juntos. São quatro anos de muita dedicação e o meu primeiro sentimento é de gratidão a tudo, a generosidade do povo e muita alegria. [Estou] confiante no reconhecimento e, principalmente, estou aqui para agradecer", iniciou o candidato.

"Fizemos uma campanha limpa, propositiva, respeitando os adversários, discutindo as cidades, apresentando o que foi feito e o que ainda precisa ser feito, apontando para o futuro, buscando trazer as pessoas para perto para participar, estar junto do futuro do Recife", acrescentou Campos.

Leia também: Acompanhe a cobertura completa das Eleições 2024 no Correio Braziliense



Apoio

O prefeito de Recife recebeu apoio do senador Humberto Costa (PT) e do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos). "Uma campanha propositiva que debateu o Recife e tudo que podemos construir para melhorar a vida das pessoas. Estamos confiantes num excelente resultado. Tamo junto!", escreveu Humberto Costa nas redes sociais. Ele votou ao lado de João Campos, na manhã deste domingo.

O ministro Silvio Costa também compareceu às urnas recifenses e acenou apoio a Campos. "Recife é João Campos, é 40 !! Vamos ter uma bonita vitória neste domingo na capital pernambucana. João está fazendo um grande governo, apontando para o futuro e transformando o Recife! Ao lado do presidente Lula e do prefeito, vamos seguir trabalhando muito pela nossa cidade!", disse em publicação nas redes sociais.