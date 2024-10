Bruno Reis, do União Brasil, é reeleito prefeito de Salvador

O prefeito Bruno Reis, do União Brasil, venceu as eleições à prefeitura de Salvador, com 100% das urnas apuradas. Reis recebeu 78,67% dos votos válidos. No segundo lugar ficou Kleber Rosa (PSol), com 10,43% dos votos. As eleições municipais ocorreram neste domingo (6/10) em todo o país.

Reeleito para mais um mandato, Bruno Reis já foi deputado estadual e federal pelo estado, além de vice-prefeito de Salvador em 2016. O prefeito é formado em direito pela Universidade Católica São Salvador (UCSAL) e pós graduado em Gestão pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Reis manteve a mesma chapa de 2020, com a atual vice-prefeita, a advogada Ana Paula Matos, do PDT. Em aliança com a coligação “O trabalho não pode parar”, com os partidos União, Republicanos, PP, PDT, PL, PRD, DC, PRTB, NOVO, MOBILIZA, PMB, PSDB, o candidato liderou, desde o início, as pesquisas de intenção de voto para o cargo.

No site do TSE, Bruno Reis declarou ter um total de bens de R$ 898.557,37. O número do candidato na urna era o 44.