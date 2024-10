Adriane Lopes e Rose Modesto vão para o 2º turno em Campo Grande

Adriane Lopes e Rose Modesto vão ao segundo turno em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul - (crédito: Pedro França/Agência Senado; Cleia Viana/Câmara dos Deputados)

As candidatos Adriane Lopes (PP) e Rose Modesto (União Brasil) vão para o 2º turno na corrida eleitoral para à Prefeitura de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O resultado, segundo o TSE, já está matematicamente decidido. As candidatas tiveram 31,67% e 29,56% dos votos válidos, respectivamente, após a apuração de 100% das sessões eleitorais.

Conheça os dois candidatos:

Adriane Lopes (PP)

Adriane Barbosa Nogueira Lopes é a atual prefeita de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e candidata à reeleição pelo Progressistas (PP). Ela assumiu a prefeitura em abril de 2022, após a renúncia do então prefeito Marquinhos Trad, que se candidatou ao governo do estado.

A coligação Sem Medo de Fazer o Certo, que conta com os partidos PP / Avante / PRD, apoia a candidatura de Adriane e da vice, Dra Camilla (Avante). Adriane Lopes declarou ao TSE um valor de R$ 670.436,24. O número na urna é 11.

Rose Modesto (União Brasil)

Rosiane Modesto de Oliveira, conhecida como Rose Modesto, é candidata à prefeitura de Campo Grande pelo partido União Brasil. Rose Modesto foi vice-governadora de Mato Grosso do Sul de 2015 a 2019 e deputada federal de 2018 a 2022.

Ela também foi vereadora de Campo Grande, eleita pela primeira vez em 2008 e reeleita em 2012. A chapa conta com o apoio do PTD e tem como vice, Roberto Oshiro, também do União Brasil. Rose declarou R$ 1.179.446,94 ao TSE. O número na urna é 44.