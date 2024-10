João Campos é reeleito prefeito de Recife

O atual prefeito de Recife, João Campos (PSB), venceu as eleições à prefeitura de Recife, com quase 78,11% dos votos. No segundo lugar ficou Gilson Machado (PL), com 13,90% dos votos. As eleições municipais ocorreram neste domingo (6/10) em todo o país.

João Henrique de Andrade Lima Campos é um engenheiro civil formado pela Universidade Federal de Pernambuco. Ele tem 30 anos e é o atual prefeito mais jovem da história do Recife, além de ser o mais jovem entre as capitais do Brasil. João Campos começou sua atividade política como militante do Partido Socialista Brasileiro (PSB). Em 2018, foi eleito deputado federal por Pernambuco, sendo o mais votado do Estado, com 460.387 votos. Em 2020, ele foi eleito prefeito da cidade do Recife.

A coligação da chapa é a Frente popular do Recife e conta com os partidos PSB / Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC do B/PV) / UNIÃO / REPUBLICANOS / MDB / SOLIDARIEDADE / AVANTE / DC / AGIR / PMB. O vice da chapa é Victor Marques do PCdoB. O candidato declarou R$ 2.697.388,78. Seu número na urna é 40.

Eleições 2024

Às 17h deste domingo (6/10), horário em que se encerram as votações do primeiro turno das eleições de 2024, começa a apuração dos resultados dos mais de 5 mil municípios brasileiros. Os votos são computados e divulgados em tempo real pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e você também poderá conferir no Especial do Correio Braziliense.

Parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília, a Central CB.Poder vai acompanhar a apuração e os bastidores das Eleições 2024. A programação começa às 17h no canal do Correio no YouTube e às 19h passará também ao vivo no canal da emissora da televisão. Uma bancada de especialistas e de jornalistas vai comentar os resultados do pleito até as 20h.

Essa é a primeira vez na história da democracia brasileira que a abertura das urnas inicia no mesmo horário em todo o país. Com as diferenças no fuso horário entre os estados, a contagem dos votos iniciava 19h, após o encerramento da votação no Acre. A partir deste ano, a divulgação do resultado da votação inicia às 17h do horário de Brasília (15h no Acre).