Pai do menino Henry, Leniel Borel é 8º vereador mais votado no Rio

Pai de Henry Borel, morto em março de 2021, Leniel Borel (PP) foi eleito com 34.359 votos no Rio de Janeiro, o 8º mais votado na cidade. O engenheiro transformou a dor da perda do filho para lutar pela proteção das crianças e adolescentes.

Após o resultado, Leniel fez um vídeo em que afirmou honrar o voto do povo e da família dos cariocas. “Para mim, é um momento de muita emoção. Vocês estiveram comigo na luta por justiça pelo meu filho. Agora, me ajudaram, honraram com o poder do voto. Nós estamos aí pela família, pelos seus filhos e pela criança e o adolescente. É isso que nós vamos representar, é o voto da família. Eu vou honrar o voto de vocês, que me ajudaram a honrar o Henry Borel, vou honrar o seu filho. A luta por justiça não pode parar”, declarou nas redes sociais.

Leniel, vereador mais votado do PP na cidade do Rio, disse que não esperava passar pela dor de perder um filho, mas que isso lhe deu novo propósito.

“Nunca imaginei estar nesta posição (vereador eleito), mas também nunca imaginei perder meu filho de forma tão trágica. Na dor da perda, descobri o meu propósito: proteger crianças e adolescentes de qualquer tipo de violência. Os números são alarmante. Em apenas um ano, o Rio registrou quase 9 mil casos de violência sexual. Em mais de 80% dos casos contra crianças e adolescentes, os agressores são pessoas próximas das vítimas. Entendi que eu preciso lutar por todas essas crianças e adolescentes que não estão sendo representadas, e a política é o caminho!”, escreveu.



Lei Henry Borel

Henry Borel tinha 4 anos quando foi assassinado em março de 2021, no Rio de Janeiro. De acordo com as investigações, a morte do menino foi provocada pelas agressões físicas do padrasto, o ex-vereador Jairo Souza Santos (Jairinho), e pela omissão da mãe, Monique Medeiros. O laudo médico realizado após a morte da criança apontou 23 lesões por “ação violenta”.

Jairinho foi expulso do Solidariedade, partido em que era eleito, em 8 de abril de 2021, e, em junho do mesmo ano, teve seu mandato cassado na Câmara Legislativa do Rio de Janeiro. As próximas audiências do julgamento serão em 14 e 15 de dezembro, quando mais testemunhas de Jairo e Monique deverão ser ouvidas.

A Lei nº 14.344 de 24 de maio de 2022, apelidada de 'Lei Henry Borel', aumentou as punições para crimes de injúria e difamação contra crianças e adolescentes, além de tornar hediondo o homicídio contra menores de 14 anos. A legislação, que criou mecanismos para a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, foi aprovada em maio pela Câmara dos Deputados.