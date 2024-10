Análise: Nunes abre 2º turno à frente de Boulos

A primeira Pesquisa Datafolha após o primeiro turno, divulgada ontem, mostra Ricardo Nunes (MDB) com 55% das intenções de voto e Guilherme Boulos (PSol), com 33%. A pesquisa, encomendada pela TV Globo e pela Folha de S.Paulo, foi realizada entre 8 e 9 de outubro e entrevistou presencialmente 1.204 pessoas acima de 16 anos.

No grupo de eleitores que votou em Pablo Marçal (PRTB) no primeiro turno, 84% agora declaram voto em Nunes, contra 4% que escolhem Boulos. No eleitorado de Tabata Amaral (PSB), 35% indicam preferir o atual prefeito e 50% migram para o candidato do PSol. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95% (TSE-SP 04306/2024).

Outra pesquisa foi divulgada, ontem, pelo instituto Paraná Pesquisas, na qual Nunes também lidera com folga, porém menor, a disputa contra Boulos. Segundo o levantamento, realizado entre 7 e 9 de outubro, o prefeito tem 52,8% das intenções de voto totais, em cenário estimulado de segundo turno (ou seja, quando o entrevistador apresenta ao eleitor os nomes dos candidatos). Boulos aparece com 39%, enquanto 4,8% indicaram votar em branco ou nulo e 3,4% não responderam.

Entre as pessoas que têm de 45 a 49 anos, Nunes soma 52,4%; Boulos, 39%. Para quem tem 60 ou mais, o prefeito é o preferido de 54,1%, enquanto 37,9% devem votar no candidato de oposição. O Paraná Pesquisas entrevistou 1.200 eleitores de São Paulo entre 7 e 9 de outubro. A margem de erro do levantamento é de 2,9 pontos porcentuais, para mais ou para menos, e o grau de confiança é de 95%. (TSE-SP 08049/2024).

Erros nos levantamentos

A discrepância entre as duas pesquisas é normal, pois o mesmo ocorreu no primeiro turno das eleições. Diferenças de metodologia (presencial, telefone ou recrutamento digital aleatório) e mudanças de comportamento dos eleitores durante as abordagens interferem nos resultados. No primeiro turno, por exemplo, o DataFolha apresentou as seguintes diferenças entre os resultados: Nunes teve 29,48%, o instituto aferiu 26%, erro de 3,48%; Boulos, 29,07%, o instituto aferiu 29%, erro de 0,07%; Marçal, obteve 27,07%, a pesquisa dava 26%, erro de 2,14%; os demais candidatos somados davam 17%, o erro foi de 3,7%.

Na última pesquisa do Paraná Pesquisas no primeiro turno, Nunes estava com 26,8%, obteve 29,48%, erro de 2,8%; Boulos, com 26%, recebeu 29,07%, erro de 3,7%; Marçal, obteve 28,14%, a pesquisa apontava 24,2%, erro de 3,94%; os demais candidatos somavam 16,07%, receberam 13,3% dos votos, erro de 3,4% nas pesquisas. A margem de erro era de 2,6 pontos percentuais, para mais e para menos.

Quem mais ficou perto dos resultados foi a Quaest, que deu 28% para Nunes, erro de 1,48%; 29% para Boulos, erro de 0,07%; 27% para Marçal, erro de 1,14%; e 16% para os demais candidatos, erro de 2,7%. A AtlasIntel, que usou a metodologia do recrutamento digital aleatório, apresentou resultados mais distantes: Nunes com 20%, diferença de 9,48%; Boulos com 32,3%, diferença de 3,23%; Marçal com 30%, erro de 1,96%; e os demais candidatos com 17,7%, aferição 4,40% distante do resultado.

Virada em BH

O Datafolha divulgou resultado de pesquisa eleitoral em Belo Horizonte com uma virada do prefeito Fuad Noman (PSD), que agora lidera a disputa, com 48%, tendo Bruno Engler (PL), candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro, em segundo lugar, com 41%. Branco/nulo/nenhum representam 8%; não sabe, 4%. A soma dos percentuais dá 101% por causa do arredondamento dos números.

Entre os eleitores que votaram em Mauro Tramonte (Republicanos), o terceiro colocado no primeiro turno, o prefeito tem preferência: 46% declararam voto em Fuad, e 36%, em Engler. Entre os eleitores de Gabriel (MDB), quarto colocado, também: 49% escolheram Fuad no segundo turno e 39%, Engler. A maior transferência de votos, porém, foi entre os eleitores de Duda Salabert (PDT), quinta colocada: 79% têm intenção de votar no atual prefeito e 7%, no candidato do PL. A pesquisa, contratada pela TV Globo e pela Folha de S.Paulo, foi realizada presencialmente com 910 pessoas de 16 anos ou mais em Belo Horizonte, em 8 e 9 de outubro (TSE-MG 09634/2024). A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

Já que estamos falando de discrepâncias entre resultados e pesquisas, no primeiro turno Engler teve 34,38% dos votos, contra 26% na última pesquisa Datafolha — diferença de 8,38%; Fuad obteve 26,54% dos votos, contra 25% na pesquisa, erro de 1,54%; Tramonte obteve 15,2% dos votos, a pesquisa apurou 23%, erro de 7,78%; os demais candidatos receberam 23,86% dos votos contra 25% na pesquisa, diferença de 1,14%.