Dataprev desenvolverá nuvem nacional de dados

A Dataprev e a empresa de tecnologia Oracle desenvolverão a implementação de nuvem totalmente brasileira para os data centers nacionais. A parceria é parte de uma estratégia de Estado para a construção de multi-nuvem soberana, cujo objetivo é fortalecer a infraestrutura tecnológica brasileira e garantir a segurança e soberania dos dados do país.

O projeto se insere na ampliação da capacidade computacional da Dataprev e na construção da Infraestrutura Nacional de Dados (IND), plataforma que pretende integrar e gerir informações governamentais. Rodrigo Assumpção, presidente da Dataprev, enfatizou que essa infraestrutura é essencial para o funcionamento do governo, permitindo respostas rápidas e eficientes às demandas da sociedade — que abrange, inclusive, eventos climáticos extremos.

"A rapidez nas entregas se torna especialmente importante com o aumento de eventos climáticos extremos, como vimos no Rio Grande do Sul. A IND é o conjunto dos dados que o governo precisa para funcionar — ele não funciona sem essa base. Portanto, o objetivo da Dataprev é ter ampla oferta tecnológica, para atender com velocidade às muitas e diferentes demandas dos clientes e da sociedade", frisa Assumpção. Ele acrescentou que "o uso de inteligência artificial é uma das maiores expectativas, tanto para documentar códigos e para tornar os códigos mais eficientes".

O contrato com a Oracle é o segundo dentro dessa estratégia de construção de uma multi-nuvem. Em junho, a Dataprev firmou parceria com a Huawei e objetivo é criar um ecossistema cibernético com diferentes soluções tecnológicas para apoiar o desenvolvimento de políticas públicas.

Leia também: Nova legislação visa estimular inserção dos autistas no mercado de trabalho

Bento Bueno, vice-presidente da Oracle para o setor público na América Latina, ressaltou a importância de garantir que a infraestrutura de nuvem soberana esteja alinhada com as exigências de segurança e regulamentação do governo brasileiro. Tal investimento reflete o contexto geopolítico atual, segundo Rogério Mascarenhas, secretário de Governo Digital.

"O mundo está em guerra e a soberania de dados é essencial para garantir a segurança e a eficácia da gestão pública. O Serpro e a Dataprev devem garantir que o Brasil esteja preparado para as mudanças tecnológicas", observou.

Cristina Mori, secretária-executiva do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, ressaltou que a modernização do setor público precisa acontecer com uma abordagem que considere a sustentabilidade econômica, social e ambiental.

Para Kauê Vernice, especialista em Compliance Público e Proteção de Dados Pessoais, o controle sobre os dados pessoais é uma condição fundamental para a proteção da privacidade dos cidadãos. Ele salienta que a soberania de dados é vital, pois assegura que informações sensíveis estejam protegidas contra a espionagem estrangeira.

*Estagiário sob a supervisão de Fabio Grecchi

Saiba Mais Política Representantes dos Emirados Árabes visitam o Correio

Representantes dos Emirados Árabes visitam o Correio Política Datafolha: 31% dos eleitores de Lula pretendem votar em Nunes no 2º turno

Datafolha: 31% dos eleitores de Lula pretendem votar em Nunes no 2º turno Política Bolsonaro acerta agenda com Nunes e se dispõe a gravar para horário eleitoral

Bolsonaro acerta agenda com Nunes e se dispõe a gravar para horário eleitoral Política Nunes diz que, se Bolsonaro indicar Guedes para secretaria da Fazenda, será aceito