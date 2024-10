Lula: "Se não tiver interferência, nenhuma indústria vem para o Nordeste"

Lula e Fátima Bezerra, governadora do Rio Grande do Norte, durante anúncio de investimentos nesta quarta-feira (16/10). - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou nesta quarta-feira (16/10) a liberação de novos investimentos do Minha Casa Minha Vida e do Programa de Aceleração ao Crescimento (Novo PAC) para o Rio Grande do Norte. A governadora do estado, Fátima Bezerra, e alguns ministros do governo federal também participaram da cerimônia de lançamento, em Natal.

Durante o evento, Lula afirmou ter sido o governante do Brasil que mais alocou recursos do Executivo na região em toda a história e citou a transposição do Rio São Francisco, que só chegou a ser inaugurada em 2022, durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. “Fiz uma obra que Dom Pedro II quis fazer em 1846”, destacou o presidente.

Lula também disse que “se o Estado não tiver uma certa interferência”, nenhuma indústria iria para o Nordeste. “O papel do estado é garantir que todos tenham uma chance. Então quando a gente faz subsídio e investimento no Nordeste, não é porque a gente está fazendo um favor. A gente está fazendo justiça. A gente está tentando fazer com que o país seja mais igual”, afirmou.

O chefe do Executivo ainda lamentou a escassez histórica de investimentos no Nordeste, alinhada à pobreza, ao analfabetismo e alta taxa de mortalidade na região. Destacou, ainda, que espera que os nordestinos viagem para o Sul e Sudeste do país apenas “a turismo”, lembrando do contexto histórico de migração para essas regiões em busca de melhores oportunidades.

Novos recursos

Pelo Minha Casa Minha Vida, o governo anunciou R$ 65,3 milhões para a autorização de contratação de novas moradias pelo programa em Natal. Também está previsto um investimento de R$ 52 milhões no Sistema de Esgotamento Sanitário de Apodi, que fica a 340 km da capital potiguar. Para todo o estado, foram anunciados R$ 865 milhões para o programa no biênio 2023/2024.

Já em relação ao Novo PAC, o governo anunciou um investimento de R$ 556,9 milhões que serão distribuídos para serviços como abastecimento de água, esgoto, mobilidade urbana, drenagem, regularização fundiária e urbanização no Rio Grande do Norte. Somente em Natal, devem ser alocados R$ 240,2 milhões pelo programa.