Nunes desiste de mais um debate e Boulos passa por sabatina

Ricardo Nunes (MDB), atual prefeito de São Paulo, cancelou sua participação no debate UOL/Folha/RedeTV! com o deputado federal Guilherme Boulos (PSol) que ocorreria na manhã desta -feira (17/10), às 10h20. Em razão disso, Boulos foi entrevista sozinho. O emedebista alegou uma reunião com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) para justificar a ausência.

Leia mais: Boulos pergunta para cadeira vazia em debate sem Ricardo Nunes

Segundo Nunes, que já havia cancelado participação em debate feito pela CBN e pelos jornais O Globo e Valor Econômico, na semana passada, ele precisou comparecer a uma reunião extraordinária com o governador Tarcísio.

A equipe de comunicação da campanha informou por mensagem, no começo da madrugada de , que ele não compareceria ao confronto em razão da agenda. "Desde a tempestade de -feira passada, foram desmarcados diversos compromissos da campanha à reeleição, dando prioridade às urgências da Prefeitura", diz a nota.

A Defesa Civil emitiu (16) um alerta para chuvas de até 200 mm neste fim de semana em São Paulo. A previsão mostra que o estado deve ser atingido por rajadas de vento de até 60 km/h.

Boulos disse durante a sabatina que Nunes "não tem coragem para debater" e, por isso, desistido do confronto. E afirmou que Nunes também cancelou a participação do atual prefeito no debate de amanhã (18) no SBT.









Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Guilherme Boulos 5?0? (@guilhermeboulos.oficial)





Nota da campanha do prefeito enviada por aplicativo de mensagem

A campanha de Ricardo Nunes informou a ausência no evento de e solicita a compreensão dos organizadores, do candidato adversário e do público. Desde a tempestade de -feira passada, foram desmarcados diversos compromissos da campanha à reeleição, dando prioridade às urgências da Prefeitura. Por esse motivo o emedebista não poderá comparecer ao debate pela Prefeitura de São Paulo promovido pelo UOL/Folha/RedeTV