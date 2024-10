Durante comício, Lula promete Instituto Federal em Diadema e Mauá (SP)

O presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou um Instituto Federal em Diadema (SP) na noite desta -feira (18/10). A fala foi feita durante o comício do atual prefeito e candidato à reeleição, José de Filippi Jr. (PT).

“Porque a gente tem que garantir que as nossas crianças estudem, que eles adquiram a oportunidade de fazer o Ensino Superior. E o Instituto Federal aqui em Diadema, que vai ainda no meu mandato, para a gente formar as meninas e os meninos, porque eles precisam de uma profissão”, afirmou.

“Ninguém gosta de ser pobre, ninguém gosta de ganhar mal, mas agora eu, que não tenho diploma, sou o presidente que mais fez universidade nesse país”, declarou.

Lula ainda discursou sobre a necessidade de formação superior para mulheres, a fim de evitar que elas dependam de seus maridos. “Uma mulher formada profissionalmente não vai ficar dependente. Para ela poder andar de cabeça erguida”, comentou sob aplausos. O presidente também falou sobre o programa Pé-de-Meia em São Paulo e disse que na cidade 531 jovens estão aptos a receber o auxílio.

O presidente também prometeu um IF em Mauá também. A afirmação foi durante o comício do atual prefeito e candidato a releição, Marcelo Oliveira (PT). "Quero que nossos filhos sejam mais estudados que os nossos pais, que possam uma profissão, que possam construir uma vida profissional. Se tem uma profissão, o homem é mais valorizado. Eu quero que o filho do trabalhador possa ser doutor, possa se formar, ele e a filha dele. Os filhos das pessoas que trabalham têm direito de ser advogado, médico, o que

ele quiser, porque com uma profissão vamos viver melhor e cuidar das nossas famílias com mais decência", declarou durante o ato político na cidade.



Programa Acredita



Lula comentou sobre o programa de crédito para microempreendedores que foi lançado nesta -feira (18) junto ao Ministério da Fazenda, o Programa Acredita. De acordo com o presidente, “vai ser o maior programa de crédito da história desse país”.

“Desde quem vende cachorro-quente numa carroça a quem tem borracharia, vai conseguir, através dos bancos, poder tomar crédito emprestado para que possa fazer o negócio crescer e é assim que vamos fazer”, disse.