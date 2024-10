Suspeito de ataque ao prefeito de Taboão da Serra é identificado

A Polícia Civil de São Paulo identificou um dos suspeitos do atentado a tiros contra José Aprígio da Silva, prefeito de Taboão da Serra, na Região Metropolitana da capital paulista. Os investigadores buscam um homem de 33 anos, que não teve o nome divulgado. Ele estaria no Nissan March, do qual partiram os disparos, que emparelhou com o Jeep Renegade blindado do candidato a reeleição. O veículo usado no ataque contra José Aprígio foi encontrado queimado horas depois do crime.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, um segundo veículo supostamente usado pelos suspeitos foi descoberto na garagem de uma residência em Osasco, na Grande São Paulo. A moradora informou aos investigadores que o carro estava em nome do marido falecido, mas era usado por seu filho. De acordo com os investigadores, há a possibilidade de este outro automóvel ter servido para dar cobertura àquele de onde partiram os disparos que feriram José Aprígio.

Motivação

Os investigadores não deram qualquer indicação de que se trataria de um crime político. O prefeito, que é filiado ao Podemos, disputa o segundo turno contra o candidato Engenheiro Daniel, do União Brasil. No primeiro turno, José Aprígio obteve 25,93% dos votos enquanto seu adversário ficou com 48,98%.

Segundo a Prefeitura de Taboão da Serra, o prefeito, de 72 anos, continua na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O quadro de saúde é considerado estável.

O atentado contra o candidato à reeleição em Taboão da Serra aconteceu no início da tarde de sexta-feira, em um trecho da Rodovia Régis Bittencourt que corta o município. Ele foi atingido por um tiro na clavícula esquerda quando voltava de um compromisso de campanha, a bordo de um carro blindado. O veículo foi alvejado com pelo menos cinco tiros. José Aprígio estava no banco de trás e teria sido atingido pela bala que perfurou o vidro da porta trazeira esquerda.

Outra bala acertou o pneu dianteiro esquerdo, mas mesmo assim o motorista conseguiu escapar dos bandidos. A Polícia Civil de São Paulo confirmou que o atentado foi cometido com tiros de fuzil.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou, ontem, nota sobre o atentado: "Meu repúdio completo à violência cometida contra o prefeito José Aprígio da Silva, de Taboão da Serra. Que o crime seja investigado com rigor e que os responsáveis sejam punidos de forma exemplar".