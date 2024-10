No Brics, Lula critica guerras e faz alerta sobre mudanças climáticas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu, nesta quarta-feira, na Cúpula do Brics, o fim dos conflitos no Oriente Médio, com ataques de Israel à Faixa de Gaza, Cisjordânia, Iêmen e Síria, e entre Rússia e Ucrânia. Os russos são os anfitriões do evento, que reúne chefes de Estado do bloco em Kazan.

O discurso de Lula foi por videoconferência. O presidente teve de cancelar a viagem à Rússia após sofrer um acidente doméstico no último sábado.

"No momento em que enfrentamos duas guerras com potencial de se tornarem globais, é fundamental resgatar nossa capacidade de trabalhar juntos em prol de objetivos comuns", disse.

Lula citou uma declaração do presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, em setembro, quando o chefe de Estado afirmou que a Faixa de Gaza se tornou "o maior cemitério de crianças e mulheres do mundo".

O petista também falou sobre as mudanças climáticas e voltou a cobrar dos países mais desenvolvidos o financiamento para ações de proteção ambiental. Lula criticou os organismos financeiros internacionais. Citou a promessa de repassar US$ 100 bilhões aos países mais pobres feita pelos Estados Unidos e não cumprida. "Os dados da ciência exprimem um sentido de urgência sem precedentes", pontuou.

Ele destacou o papel do Brics como uma forma de aumentar a força dos países do Sul Global no cenário internacional, fez críticas aos países ricos e à dependência do dólar nas transações.

Apesar de ressaltar a importância do Brics, o presidente não comentou sobre a nova expansão do bloco, que deve aceitar mais 12 países como parceiros.

Originalmente formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul — que entrou um ano depois —, o grupo aceitou como membros plenos, no ano passado, Egito, Etiópia, Emirados Árabes Unidos, Irã e Arábia Saudita, apesar de o último ainda não ter formalizado sua adesão. Espera-se que, após a Cúpula de Kazan, outros 12 países entrem como parceiros, com menos poder de decisão do que os membros plenos.

Os chefes do bloco aprovaram durante a cúpula uma lista prévia com os parceiros, que inclui Cuba, Bolívia, Indonésia, Malásia, Uzbequistão, Casaquistão, Tailândia, Vietnã, Nigéria, Uganda, Belarus e Turquia.

A Venezuela e a Nicarágua ficaram de fora do rol de candidatos, em decisão vitoriosa para a diplomacia brasileira. Os dois países vivem uma crise diplomática com o Brasil. A Venezuela, com apoio da Rússia, era considerada uma forte candidata, mas foi barrada durante as negociações, apesar da presença de Nicolás Maduro em Kazan e do forte lobby venezuelano.

"Muitos insistem em dividir o mundo entre amigos e inimigos. Mas os mais vulneráveis não estão interessados em dicotomias simplistas. O que eles querem é comida farta, trabalho digno e escolas e hospitais públicos de acesso universal e de qualidade. E um meio ambiente sadio, sem eventos climáticos que ponham em risco sua sobrevivência. E uma vida de paz, sem armas que vitimam inocentes", declarou Lula.

Ele agradeceu o apoio dos países do Brics à presidência brasileira do G20 e destacou a iniciativa para taxar grandes fortunas — uma das prioridades do bloco neste ano. "Seu respaldo foi fundamental para avançar em iniciativas que são cruciais para a redução das desigualdades, como a taxação de super-ricos", afirmou. Também mencionou a Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza, que será lançada na Cúpula do G20, em novembro, no Rio de Janeiro, e que está reunindo adesões.

Sobre o Brics, garantiu que a presidência brasileira do bloco, que começa no ano que vem, vai manter a defesa de um multilateralismo e uma relação menos desigual entre os países ricos e o Sul Global, dos quais o bloco desponta como representação após a expansão dos últimos anos.

Outro tema central do discurso de Lula foi o sistema econômico promovido pelo Brics. Ele destacou que o bloco reúne países com 3,6 bilhões de habitantes no total e 36% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial. "Entretanto, os fluxos financeiros continuam seguindo para nações ricas. É um Plano Marshall às avessas, em que as economias emergentes e em desenvolvimento financiam o mundo desenvolvido", argumentou.

Lula enfatizou que o comércio do Brasil com os membros do Brics cresceu 12 vezes entre 2003 e 2023 e que o bloco é responsável por fornecer um terço das importações brasileiras. Além disso, deu destaque à iniciativa para diminuir a dependência do dólar e do norte-americano Sistema Swift nas transações internacionais. "Por meio do Mecanismo de Cooperação Interbancária, nossos bancos nacionais de desenvolvimento vão estabelecer linhas de crédito em moedas locais, que reduzirão os custos de transação de pequenas e médias empresas", sustentou.