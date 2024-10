PF aponta que Gustavo Gayer financiou atos de 8 de janeiro com dinheiro público

A Polícia Federal aponta que o deputado federal Gustavo Gayer desviou recursos públicos da cota parlamentar para financiar os atentados de 8 de janeiro, em Brasília. As informações estão em um relatório enviado pela corporação ao Supremo Tribunal Federal (STF).

O parlamentar é alvo de uma operação da corporação que cumpre 19 mandados de busca e apreensão nesta sexta-feira (25/10). As diligências começaram após a prisão de um homem apontado como assessor informal de Gayer - contratado por meio de uma empresa privada para supostamente prestar serviços de comunicação.

Porém, de acordo com as investigações, o homem cuidava da agenda pessoal do parlamentar. Ele não foi contratado como assessor por estar com pendências na Justiça Eleitoral.

"As investigações que resultaram na representação policial ora analisada iniciaram-se no contexto dos atos antidemocráticos ocorridos no dia 8/1/2023, após terem sido deferidas as medidas de busca e apreensão, quebra de sigilo telemático e prisão preventiva em face de João Paulo de Sousa Cavalcante, nos autos da PET n. 11.562/DF, por ter financiado, incitado e participado dos atentados aos edifícios-sedes dos Três Poderes em Brasília/DF", destaca o ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito, em decisão que autoriza as buscas.

"Após a análise do celular apreendido em poder de João Paulo de Sousa Cavalcante, a Polícia Federal colheu elementos informativos do desvio de recursos públicos para a prática dos atos antidemocráticos, prática levada a efeito conjuntamente com o deputado federal Gustavo Gayer Machado de Araújo", completa o magistrado.

O desvio de recursos para financiar os atentados também é citado pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Em uma postagem realizada nas redes sociais, Gayer afirmou que acordou com polícias na casa dele, disse não conhecer a investigação e negou qualquer irregularidade.

“(Levei) busca e apreensão na minha casa. Eu que nunca fiz nada de errado, nunca cometi nenhum crime e estou sendo tratado como um criminoso pela nossa Polícia Federal e por Alexandre de Moraes (…) Eu não me envergonho de ter tomado busca e apreensão hoje, mas me envergonho de senadores e deputados que poderiam estar lutando para acabar com essa ditadura e optam por não fazer nada”, disse Gayerem vídeo publicado em uma de suas redes sociais.

A Polícia Federal afirma que o deputado é parte de uma organização criminosa criada para desviar recursos públicos e que as atividades ilegais são "contralizadas" no parlamentar. As investigações sobre o uso dos recursos para financiar os atentados correm em uma ação aberta à parte, que está sob sigilo na corte.

O Correio tenta contato com a defesa de João Paulo de Sousa Cavalcante. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.