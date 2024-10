"Eu defendo a mudança, como você", diz Boulos a Marçal em debate

Candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSol) participou de uma live transmitida nas redes sociais de Pablo Marçal nesta sexta-feira (25/10) para discutir as propostas de melhorias na cidade caso o deputado federal supere o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), no 2º turno. Em uma das perguntas, o ex-coach quis saber: "Tem gente que está falando que você está me copiando. O que você tem a dizer sobre isso?"

Em resposta, Boulos se justificou dizendo que não está copiando Marçal, mas que, assim como ele, defende a mudança para o município. Também afirmou que reconhece quando outro candidato apresenta boas propostas, e que, inclusive, vai aproveitar os projetos para educação apresentados pelo candidato derrotado no primeiro turno. “O diálogo que estou fazendo é uma coisa comum, eu defendo, assim como você, a mudança da cidade", frisou o pessolista.

“Eu não tenho nenhum problema de admitir uma ideia boa de um adversário. Não vou ficar com birra porque é ideia do adversário. Mas quando falam em dialogar com eleitor, temos que pensar: quem votou em você no primeiro turno é porque quer mudança”, emendou.

Marçal quis saber também como Boulos lida com o alto índice de rejeição entre eleitores da capital paulista. “Só o Centrão não tem alta rejeição, porque não se posiciona. Eles se juntaram para impedir a mudança em São Paulo”, respondeu o candidato.

“Rejeição tem a ver com duas coisas, tanto a minha quanto a tua: tem a ver com se posicionar. O Centrão não tem tanta rejeição porque não toma um lado. Agora, outra coisa é a mentira. Eu sou muito atacado. Nem sempre a verdade chega tão rápido quanto a mentira”, acrescentou Boulos.

Na primeira hora da live, intitulada "Entrevista de emprego — Quem será o próximo prefeito de SP? Nunes x Boulos", o número de visualizações superou os 10 mil. Segundo Marçal, a soma de pessoas acompanhando em todas as redes superou meio milhão até então.

Convidado por Marçal, o atual prefeiro Ricardo Nunes não quis participar da sabatina virtual.