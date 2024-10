Ao vivo: Pablo Marcal faz sabatina com candidatos a prefeitura de SP

Pablo Marçal, que se candidatou a prefeito de São Paulo e ficou na terceira colocação no primeiro turno, faz sabatina com Boulos e Nunes nesta sexta-feira (25/10). A entrevista ocorre no canal de Marçal no YouTube. O ex-coach, que teve 28% dos votos no primeiro turno, chamou o encontro de “entrevista de emprego” com o adversário.

O vídeo propondo o desafio foi publicado nas redes sociais do coach na tarde desta quarta-feira (23/10). Se um aparecer, ou os dois aparecerem, o pau vai quebrar", declarou Marçal. Ele também garante que vai representar a voz dos eleitores que confiaram nele e propõe um debate imparcial, transmitido ao vivo, para os candidatos do segundo turno à Prefeitura de São Paulo.

Guilherme Boulos (PSol) confirmou que estará presente na “sabatina”. Durante o primeiro turno, Boulos passou a ser um dos principais focos de ataque de Marçal, que o instigou ao exibir uma carteira de trabalho, além de acusá-lo de fazer uso de cocaína. Na véspera da eleição, ainda divulgou um laudo falso que fazia alusão ao consumo da substância. No entanto, Ricardo Nunes não se pronunciou até a última atualização da matéria.

Na reta final das eleições municipais, Ricardo Nunes tem 49% das intenções de voto enquanto Guilherme Boulos tem 35% da preferência dos eleitores em nova pesquisa do Datafolha, divulgada na quinta-feira (24/10). Esta foi a menor vantagem registrada pelo instituto nesta segunda fase da disputa que ocorrerá no próximo domingo (27/10).

No primeiro turno das eleições municipais, o emedebista obteve 29,48% dos votos válidos, e o psolista, 29,07%.