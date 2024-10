Em busca de virada, Boulos vota neste domingo na Zona Sul de São Paulo

Candidato à Prefeitura de São Paulo, o deputado federal Guilherme Boulos (PSol) votou no segundo turno das eleições municipais durante a manhã deste domingo (27/10), no CEU Campo Limpo, na Zona Sul da capital. Ele chegou ao colégio eleitoral por volta das 9h50, acompanhado de sua vice, a ex-prefeita Marta Suplicy (PT), de sua esposa, Natalia Szermeta, e das filhas, Laura e Sofia. Os ministros Sonia Guajajara (Povos Indígenas), Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Marina Silva (Meio Ambiente) também acompanharam a votação. Na sequência, ainda pela manhã, ele acompanha a votação da vice, Marta. Depois, no fim da tarde, ele irá à Casa de Portugal, no bairro da Liberdade, para acompanhar a apuração dos resultados das votações. Leia também: Datafolha sobre prefeitura de SP: Nunes avança com 57% e Boulos tem 43%

No sábado (26), o candidato fez passeata pelas ruas da cidade em um último encontro com eleitores, e em busca por votos. Boulos passou boa parte do dia na Avenida Paulista, endereço que concentra a maior riqueza e densidade demográfica do Brasil. Ao seu lado, sua vice, a ex-senadora Marta Suplicy, as deputadas federais do PSol de São Paulo Sâmia Bomfim, Luiza Erundina e Erika Hilton, e a ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara.

Segundo a assessoria do candidato, milhares de pessoas se reuniram à carreata ao longo da tarde, que depois passou pelo bairro de Heliópolis.

“Isso já aconteceu outra vez, mas quem está acompanhando o clima da rua, está vendo que a maior parte da população de SP quer mudança, e a mudança é representada pelo nosso projeto”, afirmou. “O que os adversários fizeram o tempo todo foi colocar adjetivos contra nós de extremista, de radical, de invasão. Foram muitas mentiras”, disse ele, se referindo ao alto índice de rejeição que o acompanhou ao longo da campanha.

Apesar dos ataques e da resistência em conquistar um eleitorado que associa sua trajetória em movimentos sociais com ‘radicalismo de esquerda’, Boulos se mostrou otimista: “Isso [a virada] já aconteceu outra vez, mas quem está acompanhando o clima da rua, está vendo que a maior parte da população de São Paulo quer mudança, e a mudança é representada pelo nosso projeto”.

Na reta final da campanha, Boulos colocou em prática duas estratégias para se aproximar dos eleitores empreendedores, e proprietários de pequenas e médias empresas: a "Carta ao Povo de São Paulo", na última (21), e a live com o seu ex-adversário de extrema-direita, Pablo Marçal (PRTB), na (25).

“Eu acredito que nessa reta final as pessoas puderam se preparar para ir votar amanhã de alma mais leve, percebendo que não precisa medo da mudança. A nossa mudança vai ser uma mudança com responsabilidade”, declarou.

Confira a agenda do candidato do PSol, Guilherme Boulos, deste domingo:

Às 9h, Guilherme Boulos vai à Vila Pirajussara votar no CEU Campo Limpo

Às 9h45, está programado que ele acompanhe sua esposa, Natália Szermeta, em votação no Jardim Maria Duarte, acompanhada do marido

Às 10h15, sua vice, Marta Suplicy, votará no Jardim Paulistano na companhia de Boulos

Às 11h, Boulos acompanhará a sua avó, Dona Cida, que votará em Bela Vista

A partir das 17h, ele seguirá a apuração da votação direto da Casa de Portugal, na Avenida da Liberdade