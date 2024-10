O segundo turno e a opção pela direita

Partidos do Centrão e da direita devem repetir o bom desempenho do primeiro turno, que não tem nenhum candidato progressista favorito nas pesquisas - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A. Press)

Cerca de 34 milhões de eleitores estão aptos a votar neste segundo turno das eleições municipais. Vão às urnas em 51 municípios brasileiros com mais de 200 mil habitantes, dos quais 15 são capitais. São Paulo, com 9,3 milhões de eleitores, tem a disputa mais nacionalizada: o prefeito Ricardo Nunes (MDB) concorre à reeleição com o apoio do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Chega ao dia da eleição como franco favorito. Guilherme Boulos (PSol), seu adversário, é apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Somente uma virada histórica dos eleitores paulistas poderia mudar esse rumo.

Com seções eleitorais abertas a partir das 8h, também vão às urnas Belo Horizonte (MG), com 2 milhões de eleitores; Fortaleza (1,7 milhão); Manaus (1,4 milhão); Curitiba (1,4 milhão); Belém (1 milhão); e Goiânia (1 milhão). Com menos de 1 milhão de eleitores estão Aracaju, Natal, Porto Alegre, Campo Grande, João Pessoa, Porto Velho, Cuiabá e Palmas. As eleições transcorrem em ambiente de tranquilidade, exceto em Manaus, Fortaleza e Caucaia (CE), onde o Exército foi mobilizado para garantir a segurança do pleito.

Goiânia, Belém, Porto Alegre, João Pessoa e Aracaju têm eleições praticamente definidas, segundo as pesquisas. Em Goiânia, com apoio do governador Ronaldo Caiado (União), Sandro Mabel (União) consolidou sua vantagem em relação a Fred Rodrigues (PL), apoiado pelo ex-presidente Bolsonaro. O pano de fundo dessa disputa é a liderança da oposição ao presidente Lula nas eleições de 2026. Em Belém, capital paraense, Igor Normando (MDB), candidato do governador Hélder Barbalho (MDB) e aliado de Lula, é amplamente favorito contra o deputado Éder Mauro (PL), apoiado por Bolsonaro.

Em Porto Alegre, o prefeito Sebastião Melo (MDB) deve derrotar Maria do Rosário (PT), o que reforça as posições do MDB nas capitais. Em João Pessoa, Cícero Lucena (PP) leva vantagem em relação ao ex-ministro da Saúde Marcelo Queiroga (PL), aquele da pandemia, aliado de Bolsonaro. Em Aracaju, porém, Emília Corrêa (PL), apoiada pelo ex-presidente, deve derrotar Luiz Roberto (PDT), outro governista.

Nas demais capitais, há empate técnico entre os candidatos, mas são favoritos Paulinho Freire (União), em Natal, contra a petista Natália Bonavides (PT); e Fuad Noman (PSD), em Belo Horizonte, que deve derrotar Bruno Engler (PL). A disputa em Fortaleza está acirradíssima, com vantagem para André Fernandes (PL) em relação a Evando Leitão (PT). A situação se repete em Cuiabá, entre o favorito Abílio Brunini (PL) e Lúdio (PT).

O presidente Lula será o grande derrotado do segundo turno, ainda que não tenha se envolvido intensamente nas disputas, mesmo em São Paulo. O PL deve amealhar 10 prefeituras neste segundo turno, duas em cada região do país. O União Brasil, provavelmente, nove: três no Nordeste e no Sudeste, duas no Centro-Oeste e uma no Sul. O PSD não repete o desempenho do primeiro turno, é favorito em sete grandes cidades, sendo quatro no Sudeste, duas no Sul e uma no Nordeste. Na quarta posição vem o MDB, com a joia da coroa, São Paulo, e mais cinco cidades: duas no Sudeste, as outras no Norte, no Centro-Oeste e no Sul.

O Podemos deve conquistar quatro prefeituras, à frente do PT, Republicanos e PP, com três cada. PSDB e PDT elegerão dois prefeitos; o Avante e o Novo, um cada. PL e União Brasil devem ser os grandes vitoriosos do segundo turno, o que mostra uma clara opção dos eleitores das grandes cidades brasileiras pelos partidos de direita. De certa forma, a divisão entre a centro-direita, representada pelo União Brasil, e a extrema-direita, pelo PL, não é só um confronto entre o governador Ronaldo Caiado, que pretende disputar a Presidência, e o ex-presidente Bolsonaro, que ainda imagina que pode derrubar sua inelegibilidade. Reflete também o esgotamento da política de frente de esquerda do PT, o que fragiliza o presidente Lula.