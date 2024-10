Candidato à reeleição, Nunes vota em SP ao lado do governador Tarcísio

atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição, votou na Escola Estadual Duarte Leopoldo e Silva, no bairro Socorro, na Zona Sul, na manhã deste domingo, 27 de outubro. Em seguida, falou com a imprensa e disse estar "otimista" com a vitória. Mais tarde, ele deve se encaminhar ao gabinete da prefeitura para acompanhar as apurações dos votos.

Ato pré-eleição na periferia

Na corrida pela reeleição, Ricardo Nunes pediu votos na Zona Leste (foto: Reprodução / Campanha Ricardo Nunes)

Nunes e seu adversário, o candidato do PSol, Guilherme Boulos, foram a Heliópolis ontem (26), na véspera das eleições. A maior favela de São Paulo, com cerca de 200 mil habitantes, foi escolhida para iniciar a última passeata da campanha do emedebista. Em entrevistas a jornalistas, o atual prefeito falou de projetos para conter enchentes e sobre criar cursos profissionalizantes por meio do programa “Meu Trampo”.

“São Paulo está batendo recorde em geração de emprego”, segundo Nunes, que prometeu continuar trabalhando para isso se reeleito. Questionado sobre tido poucos votos na Zona Leste da cidade, onde fica o Itaquera, Nunes respondeu: “Aqui eu fui bem, é que a entrada do Pablo Marçal (candidato do PRTB derrotado no primeiro turno) dividiu meu campo. Com certeza, agora, vamos ganhar em todas as zonas eleitorais aqui da Zona Leste. Fiz muitos investimentos aqui”, contou. “Eu tenho a menor rejeição”, emendou.

“Com relação à periferia, é a minha origem, é naquilo que eu mais trabalho e vou continuar trabalhando. Vou desenvolver o comércio, empregos. A alteração do plano diretor já traça uma diretriz para mais entendimento nas regiões periféricas. Não só em serviços, mas também em comércio. Periferia precisa de cuidado, carinho”, destacou.

Confira a agenda do prefeito para este domingo:

Às 9h30, irá votar na Escola Estadual (E.E) Dom Duarte Leopoldo e Silva, em Socorro;

Às 10h30, acompanhará a votação do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, no Colégio Miguel Cervantes, no Morumbi;

Às 11h30, vai ao Alto de Pinheiros acompanhar a votação do filho do ex-prefeito Bruno Covas (1980-2021), Tomás Covas;

Às 12h30, no Parque São Jorge, encontrará o candidato a vice-prefeito, Ricardo Augusto Nascimento de Mello Araújo, que vota na Escola Estadual Professora Benedita Ribas F. Silveira.