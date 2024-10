Eleição na Câmara: PT convoca Elmar e Brito para reunião com a bancada

A movimentação no Congresso Nacional, logo após o segundo turno das eleições municipais, gira em torno de outra eleição: a da presidência da Câmara dos Deputados. Arthur Lira (PP-AL), que ocupa o cargo pelo segundo mandato consecutivo, oficializou nesta terça-feira (29/10) apoio à candidatura do deputado federal Hugo Motta (Republicanos-PB). Após o anúncio, feito logo cedo na presença de jornalistas, o dia segue atribulado e partidos buscam consenso entre seus membros. O PT e o PP confirmaram reuniões com parlamentares da legenda para o dia de hoje.

O Partido dos Trabalhadores, inclusive, convidou Elmar Nascimento (União Brasil-BA) e Antonio Brito (PSD-BA) para participar do encontro. Ambos foram adversários de Motta na disputa pela vaga. A bancada da legenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ouvirá os parlamentares em momentos diferentes da reunião.

Segundo a assessoria do PT, Antonio Brito será o primeiro a entrar no gabinete da liderança do partido na Câmara. Em seguida, será a vez de Elmar. Em uníssono, a bancada é mais uma das que sinalizaram apoio a Motta, pelos mesmos motivos de convergência alegados por Lira.

Os resultados do encontro, porém, ainda são incertos. Enquanto a reunião do PT acontece, Hugo Motta participa de uma reunião com o PP na Sala de Reuniões dos Líderes na Câmara. Líder do Progressistas, o deputado federal Dr Luizinho (RJ) foi uma das lideranças presentes no anúncio de Lira pela manhã.

Na última reunião da legenda com parlamentares, no período entre um turno e outro das eleições municipais, a opinião da maioria indicava o nome do escolhido por Lira. “Na tese de permanência, temos uma candidatura que significa a convergência dessas forças políticas, que é o Hugo Motta (Republicanos-PB)”, declarou o líder do PT na Câmara, deputado federal Odair Cunha (PT-MG), à imprensa, na ocasião.

“Não queremos acirrar um processo de disputa na Casa. A presidência da Casa não é para ser da oposição ou da situação. A presidência tem que se portar como um árbitro onde quem tem maioria consegue aprovar aquilo que deseja. Então, não vamos tratar a presidência da Casa como uma questão do governo ou da oposição. Queremos um presidente que dialogue institucionalmente”, alegou o líder petista.

O encontro com os outros candidatos pode mudar o destino dessas eleições e desagradar Lira, que busca eleger seu sucessor com apoio dos partidos dos ex-presidentes Lula e Jair Bolsonaro, para unir a “preferência entre partidos que são muitas vezes antagônicos”, como afirmou mais cedo à GloboNews.

A eleição para a presidência da Câmara acontece em fevereiro de 2025.

<p><strong><a href="https://whatsapp.com/channel/0029VaB1U9a002T64ex1Sy2w">Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular</a></strong></p>