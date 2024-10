Bolsonaro sobre Caiado: "Se você o desagrada, vira seu inimigo"

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) comentou nesta terça-feira (29/10), em visita ao Senado Federal, sobre a relação com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil). "Se você o desagrada, vira seu inimigo", disse o político.

“O Caiado é uma pessoa que se você o desagrada, ele vira teu inimigo. Em quatro momentos, ele rompeu comigo, enquanto presidente da República. No momento agora, ele tinha um candidato, eu tinha outro. O outro foi fruto da desistência do Gayer. Logicamente, começamos mais para baixo um pouquinho… Enfrentamos lá a máquina do governo do Estado, na busca pela prefeitura, e também uma busca e apreensão inexplicável na quinta-feira, antecedendo as eleições”, declarou Bolsonaro.

O ex-presidente apoiava o candidato Fred Rodrigues (PL), que teve 44,47% dos votos, em Goiânia. Já Caiado apoiou Mabel (União Brasil), que acabou eleito, com 55,53% dos votos.

Mais cedo, Caiado comentou sobre a participação de Bolsonaro nas eleições municipais de 2024. "Ele caminhou (com os apoiados), mas ele foi extremamente deselegante com os deputados, prefeitos, governadores que o apoiaram", afirmou Caiado.