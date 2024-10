Dino encontra senador para discutir projeto que regulariza emendas

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), teve um encontro com o senador Angelo Coronel (PSD-BA), nesta quarta-feira (30/10), e fez sugestões ao texto do projeto de lei que visa regularizar as emendas parlamentares.

Dino é o relator em uma das ações que tratam das emendas parlamentares, das emendas de relator (batizadas de “orçamento secreto”) e de emendas impositivas.

Entre as sugestões de Dino ao texto está destinar recursos das emendas de bancada apenas para o próprio estado para garantir que os valores das emendas apresentadas pelas bancadas estaduais sejam aplicados exclusivamente no estado que a bancada representa. A única exceção deve ser para projetos de interesse nacional ou regional.

Dino também sugeriu que seja impedida a destinação fragmentada das emendas de bancada com o intuito de manter o foco nos projetos estruturantes.

Além disso, o ministro sugeriu que fiscalização das emendas seja feita pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

Leia também: Câmara rejeita incluir taxação de grandes fortunas na reforma tributária

Por fim, Dino sugeriu unificar plataformas de divulgação de dados orçamentários. Ou seja, consolidar todas as informações sobre o orçamento (incluindo os dados sobre emendas) em uma única plataforma digital, facilitando o acesso e a compreensão dos dados pelos cidadãos.

Mais cedo, o ministro havia dito que cabe ao STF “aguardar”. “Cabe a nós aguardar. Nosso papel é analisar os parâmetros constitucionais. Soube que foi protocolado um projeto no Senado. Parece que há outras versões na Câmara. Quando nós falamos de emendas do passado, falamos de RP9 e RP8, que foram uma continuidade normativa das emendas de relator, para as quais se aplica o mesmo regime jurídico que está no acordo relatado pela ministra Rosa Weber, em 2022. Ou seja, as despesas precisam ser especificadas, identificadas quanto a origem e destino e publicadas no Portal da Transferência”, disse o ministro.

“Enquanto não houver isso, nós podemos até analisar caso a caso. Por exemplo, vamos supor que de R$ 50 bilhões, R$ 10 bilhões tenham a transparência e rastreabilidade atendida. Muito bem, podemos submeter ao plenário do STF que esses R$ 10 bilhões compatíveis com a Constituição possam ser liberados. Mas, agora, até o presente momento, o nosso papel é aguardar”, disse Dino.