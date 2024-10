PT e PL anunciam apoio a Hugo Motta na presidência da Câmara

O Partido Liberal (PL), do ex-presidente Jair Bolsonaro, e o Partido dos Trabalhadores (PT), do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, oficializaram na noite desta quarta-feira (30/10) o apoio a Hugo Motta (Republicanos-PB) na corrida à presidência da Câmara dos Deputados.

O PL tem a maior bancada da Casa, com 92 deputados.

O líder do PL na Câmara, Altineu Côrtes (PL-RJ), oficializou a aliança. “O apoio do PL está formalizado, porque formalizamos agora à noite uma absoluta maioria do partido apoiando a candidatura do Hugo Motta. E após essas pautas, que irão ser conversadas com o deputado Hugo Motta, a gente espera ter a unanimidade da bancada nesse posicionamento do Partido Liberal”, disse o líder.

Além de PT e PL, também já oficializaram apoio à candidatura de Motta os partidos PP, Republicanos, Podemos e MDB.